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Culturajueves, 23 de abril de 2026

El escritor mexicano Gonzalo Celorio defiende la herencia de España en México al recibir el Premio Cervantes 2025

El escritor y director de la Academia Mexicana de la Lengua sin la lengua española “ni México ni ningún otro país hispanoamericano habría podido configurar su nacionalidad”

EFE

Celorio (Ciudad de México, 1948), que llegó al recinto con más de una hora de antelación, fue recibido con honores por una compañía militar mixta liderada por la Brigada de paracaidistas y con una sección de cada uno de los tres ejércitos.

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