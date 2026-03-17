El Museo de Arte Moderno de Nueva York y la Metropolitan Opera unen fuerzas para llevar al escenario una propuesta artística que revive el imaginario y el último anhelo creativo de Kahlo y Rivera, fusionando artes visuales y ópera en una experiencia cultural única

EFE

En la representación operística, Rivera invoca a Kahlo durante el Día de Muertos con el fin de devolverla a la vida, una invitación que la pintora, fallecida en 1954, rechaza.

Un puente entre las artes escénicas y las visuales

El museo sumerge al espectador en un teatro y lo guía al centro de la sala, donde un árbol rojo atraviesa una estrecha cama azul y extiende sus ramas sobre un espejo que cuelga del techo.

El árbol es un elemento clave en varias piezas de Kahlo, como “Árbol de la esperanza, mantente fuerte”, que reposa sobre una pared cercana a la estructura.

El vínculo con la cultura de México

Para elaborar la exposición, sus responsables se comprometieron con esa cultura tradicional de México que la pareja retrataba en su arte.

Esta idea se aprecia en “Festival de las Flores: Fiesta de Santa Anita”, donde Rivera ilustra con vibrantes colores esta festividad mexicana.

La ópera dialoga de igual modo con los orígenes de los artistas, y por ello en su vestuario se aprecian bordados hechos por artesanas de Oaxaca y otras regiones mexicanas.