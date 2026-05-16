El punk no muere, se volvió costumbre en Puebla

¿Cómo termina una cultura nacida para escupir sobre las tradiciones convertida en patrimonio barrial? ¿En qué momento los raros dejan de dar miedo y comienzan a tomarse fotos y bailar con los hijos de quienes antes les cerraban la puerta? Esa contradicción es la que sostiene la historia de Mortek, Richi Sax y los viejos integrantes de Los Malditos Killers
Dio forma a una de las búsquedas más intensas de belleza en la música. No solo es una leyenda, sino un símbolo de inspiración inagotable, dice el director Luca Poletti, quien presenta el concierto-homenaje “Miles Davis: un viaje orquestal”
El sufrimiento constante se convirtió en el motor crucial para una de las figuras más conocidas de la política mexicana, que no solo enfrentó el diagnóstico de una enfermedad rara, sino que aprendió —entre la fragilidad y la fuerza— a transformar su vida, sus relaciones y su propósito
De un carnaval dedicado a los michis y tragos con café de competencia, hasta ferias culturales, jardines escénicos y arte contemporáneo; estas son algunas actividades para disfrutar este fin de semana en la CDMX