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Culturasábado, 16 de mayo de 2026

El punk no muere, se volvió costumbre en Puebla

¿Cómo termina una cultura nacida para escupir sobre las tradiciones convertida en patrimonio barrial? ¿En qué momento los raros dejan de dar miedo y comienzan a tomarse fotos y bailar con los hijos de quienes antes les cerraban la puerta? Esa contradicción es la que sostiene la historia de Mortek, Richi Sax y los viejos integrantes de Los Malditos Killers

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Erika Reyes / El Sol de Puebla

Cantina Especial

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El punk no muere
Antes de la Semana Santa, el contingente se mueve al ritmo de la música que retumba desde una camioneta con potentes altavoces - Foto: Bibiana Díaz / El Sol de Puebla
El punk no muere
En esta fiesta confluyen la tradición religiosa, con los huehues, y la contracultura rock-punk, con los rockeros - Foto: Bibiana Díaz / El Sol de Puebla
El punk no muere
Participan hombres, mujeres y niños que utilizan prendas negras con picos y estoperoles - Foto: Bibiana Díaz / El Sol de Puebla

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ERIKA REYES JUÁREZ
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