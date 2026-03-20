El argentino sigue tocando “fibras sensuales y eróticas”, como lo ha hecho también con Illya Kuryaki

El también de Illya Kuryaki and the Valderramas no está dispuesto a censurarse, y menos en estos tiempos, en los que, dice “uno debe levantar la bandera del amor”, pero sí a “entender los cambios de la época”.

“Nuevo erotismo masculino”

Al cantante de 51 años de edad, se le escapa la risa al hablar de este tema, que narra su vida y la de muchos hombres contemporáneos.

“Es la canción que más me divirtió hacer y que todavía me divierte más tocarla en vivo”, relata de este repertorio del álbum compuesto por diez canciones nuevas.

La identidad visual del disco, con colores saturados de la noche porteña, funciona como un homenaje directo a Wong Kar-wai

“Este peliculón, este director tremendo, ¿entendés? Me quise matar de no haberla hecho”, exclama entre la decepción y la risa.

Se reencuentra con México

Han pasado casi 30 años desde aquella primera vez en el Vive Latino, y en ese tiempo el país se ha tornado cada vez más violento, destaca, y “me lastima cuando la violencia le gana a todo lo mágico que tiene México”.

“Hay que levantar la bandera del amor y que, por lo menos, la gente se vaya con una sonrisa de un festival”, concluyó en el marco de la actuación de Illya Kuryaki and the Valderramas en dicho encuentro.