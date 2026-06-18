Entre protestas y arte: así vivieron los museos del Centro Histórico de la CDMX la Noche Mundialista
En la segunda Noche de Museos Mundialista, el MUNAL permaneció al margen de la fiesta cultural por la protesta de la CNTE
Kevin Aragón
Mural "El hombre controlador del universo" de Diego Rivera en los pasillos del Palacio de Bellas Artes - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Aztlán, túnel del tiempo es una exposición de arte chicano que reúne obras históricas y contemporáneas de varias generaciones de artistas de ascendencia mexicana y latina radicados principalmente en Los Ángeles, ofreciendo una lectura amplia y compleja de este movimiento artístico, cultural y político en una de las salas principales del Palacio de Bellas Artes - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Aztlán, túnel del tiempo es una exposición de arte chicano que reúne obras históricas y contemporáneas de varias generaciones de artistas de ascendencia mexicana y latina radicados principalmente en Los Ángeles, ofreciendo una lectura amplia y compleja de este movimiento artístico, cultural y político en una de las salas principales del Palacio de Bellas Artes - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Como parte de las celebraciones anuales del mes del orgullo de la comunidad LGBTTTIQ+ en el Palacio de Bellas Artes se estarán presentando conciertos del Coro Gay de la Ciudad de México - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México 'Fábulas para dormir', una instalación de Josué Mejía en el Laboratorio de Arte Alameda - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México 'Muralismo fuera de la norma' de Roberto Montenegro en el Palacio de Bellas Artes - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Exposición "Pentimento" de Pablo Rasgado en el Laboratorio de Arte Alameda - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México El Museo Mural Diego Rivera dará presentaciones de música y baile folclórico para honrar la cultura latinoamericana - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Durante las noches de museo mundialistas, los museos del INBAL que forman parte de ésta cartelera especial extenderán su horario hasta las 21:00 hrs. - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Exposición "Estado Suspendido" del colectivo TRES, un colectivo de arte basado en investigación, la exposición está formada por una instalación basada en una investigación artística sobre los vestigios históricos, los archivos y los materiales residuales - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Como parte de las celebraciones anuales del mes del orgullo de la comunidad LGBTTTIQ+ en el Palacio de Bellas Artes se estarán presentando conciertos del Coro Gay de la Ciudad de México - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Algunos de los espacios culturales que forman parte de la cartelera de las noches de museo mundialistas enfrentan algunos puntos con difícil acceso, como en el caso del museo Ex Teresa Arte Actual, al cual para llegar hay que pasar las vallas y filtros que se instalaron por el FIFA Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México. - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Exposición "Pentimento" de Pablo Rasgado en el Laboratorio de Arte Alameda - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México El Museo Nacional de Arte se mantuvo cerrado por los campamentos de manifestantes que se encuentran al exterior, sin embargo, a partir de éste 18 de junio el MUNAL volvió a abrir al público en su horario normal. - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Celebran en grande