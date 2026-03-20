









Ciudad de Mexico , 20 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La Secretaría de Cultura asegura que debido a los casos mediáticos de plagio ahora las marcas se acercan a la dependencia para evitar plagios. / Foto: Cortesía

La relación entre marcas internacionales y artesanos tiene nuevos aires. Ahora las prácticas de apropiación cultural comienzan a disminuir. Así lo aseguró a El Sol de México la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, en conferencia por el Día de Artesano, donde presentó las actividades para 2026 del programa “Original”, que tiene como objetivo fortalecer el arte y la cultura de los pueblos originarios y afromexicanos.

“Ha bajado porque ha habido mucha comunicación alrededor de los hechos de plagio. Si recuerdan el caso de los huaraches de Yalalag (plagiados por el diseñador Willy Chavarría para la marca Adidas, en agosto de 2025), salimos en todo el mundo. Ahora lo que hacen las empresas es tener mucho cuidado y acercarse a preguntar a Secretearía de Cultura”, dijo Núñez Bespalova.

“Las empresas nos exponen lo que quieren hacer y a partir de eso se pone en consideración de las comunidades artesanales que interesan a las empresas si quieren colaborar. Casi siempre ceden y entran a pláticas que acompañamos y han resultado ya algunas cosas”, agregó la funcionaria, quien se negó a mencionar ejemplos concretos por tratarse de “una transacción entre privados”, pero aseguró que todo se realiza con observación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor).

La subsecretaria dijo que uno de los principales cambios de la relación es que las empresas han entendido “que el derecho colectivo no se licencia”, a menos que toda una comunidad lo decida. Esto ha derivado, aseguró, en colaboraciones que no responden a la manufactura en serie, sino de prendas y objetos exclusivos con pocos ejemplares.

“La verdad es que la mayoría de las veces cambian sus líneas de producción y lo convierten en producciones especiales, curiosamente como suelen hacerlo con la alta costura. De la alta costura hacen cuatro piezas por pedido, así que aquí están tratando la pieza artesanal de manera muy similar. Y el valor y el costo sobre todo, suele ser también adecuado”, aseguró la subsecretaria quien ha sido encargada del proyecto “Original” desde su creación en 2021.

“El programa ha trabajado directamente con mil 301 artesanas y artesanos a lo largo de estos años. Varios de ellos pertenecen a colectivos y si hacemos una media, estamos hemos trabajado realmente con 13 mil artesanos, porque a veces vienen de los distintos colectivos”, agregó

Como parte de las conmemoraciones del Día del artesano, que se celebra cada 19 de marzo, se presentaron las actividades para este años, entre ellas la Feria Artesanal del 20 al 22 de marzo en el Complejo Cultural los Pinos. Ésta contará con más de 100 expositores de 12 ramas artesanales provenientes de las 32 identidades del pais.

La segunda edición de la Feria de arte decorativo utilitario tendrá un tema futbolero, con motivo del próximo Mundial 2026. Contará con 520 artesanos, talleres para niños y adultos mayores, y se creará un “pasaporte Original” para niños, para interactuar con artesanos.

También se anunció la próxima inauguración del Museo Textil, que estará ubicado al lado del Palacio del Marqués del Apartado, frente al Templo Mayor. Su objetivo es explicar la historia del textil, mostrando lo que se tiene, cómo sobrevive, cómo se ha transformado, las herramientas utilizadas y los productos naturales que complementan la industria textil.