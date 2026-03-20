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Culturaviernes, 20 de marzo de 2026

Escándalo de plagio de huaraches Adidas ayudó a posicionar programa “Original”

Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, asegura que hoy los artesanos hacen colaboraciones como si fueran alta costura

Kevin Aragón

Ferias y nuevo Museo

“El Día del artesano hay que celebrarlo con mucho orgullo porque México es uno de los países en América Latina que mayor variedad tiene de piezas artesanales y que mayor riqueza presenta a nivel técnico y de preservación artesanal”, dijo Marina Núñez Bespalova.

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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