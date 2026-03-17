









Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La denuncia fue hecha por miembros del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH / Foto: Romina Solís / El Sol de México

Con videos que documentan explosiones de dinamita y retroexcavadoras utilizados en zonas arqueológicas, así como análisis comparativos de monumentos mayas originales, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denunciaron la destrucción y mutilación de monumentos durante la construcción del Tren Maya, así como la alteración de los mismos en la llamada “deconstrucción” del Parque Balam Tun.

La denuncia fue hecha por miembros del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, quienes calificaron los actos como una “aberración” en contra de la arqueología nacional, así como “crímenes de lesa arqueología”, por lo que buscarán, llevar a cabo procesos legales en contra de funcionarios implicados del anterior y actual sexenio.

“Desde ningún punto de vista se puede defender esto. Ahí están las técnicas y los métodos empleados por Manuel Pérez Rivas (responsable del salvamento arqueológico del Tren Maya) con autorización del Consejo de Arqueología para la ‘deconstrucción’ de los monumentos mayas a lo largo de la vía del tren maya”, dijo el arqueólogo Jesús E. Sánchez, investigador de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH.

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“Decimos entonces que es un crimen de lesa arqueología, porque de acuerdo la concepción jurídica de lo que es un crimen de lesa humanidad, son actos inaceptables perpetrados de manera sistemática, en este caso contra la ciencia arqueológica, contra los monumentos que son las evidencias del proceso de desarrollo de las sociedades”, agregó.

El arqueólogo Fernándo Cortés de Brasdefer, aseguró que no se realizaron las recuperaciones de las 62 mil estructuras de todos tipos hasta 2026, como dice el INAH: “¿Dónde están? En realidad no se recuperaron. Sólo unos cuantos se exploraron y los demás no. Todos fueron destruidos”, mientras que sólo algunas de las piezas fueron desmanteladas para la construcción de los Parques de la memoria, en las inmediaciones del Tren Maya.

/ Foto: Romina Solís / El Sol de México

Uno de ellos fue el proyecto del Parque de la Memoria Balam Tun, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, donde de acuerdo con el INAH se reubicaron 36 monumentos arqueológicos, con la aprobación del Consejo de Arqueología de ese instituto Sin embargo, los especialistas apuntan que estas se realizaron combinándolos con materiales recientes.

“Se construyeron reproducciones de esas estructuras en los parques, se refabricaron con materiales recientes como escombro, piedras de relleno, cal apagada de marca Oxical traída de Puebla. Se les dio forma similar a las estructuras de tal manera que se parecieran a las desmanteladas.

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“Y después se forraron con sillares originales para que parecieran con una pátina arqueológica emulando el emplazamiento original de uno de los sitios, pero las otras 37 contribuyeron a fabricar y atrasar una ciudad con estructuras de diferentes sitios arqueológicos y de periodos distintos, sin patrón de asentamiento coherente y con una cronología que no tiene una lógica”, explicó Fernando Cortés.

Estas labores en los parques ya han sido denunciadas con anterioridad y rebatidas por el INAH, que han argumentado en comunicados oficiales, que las tareas de rescate se han realizado en cumplimiento con instrumentos internacionales como la Carta de Venecia de 1964, que detalla los criterios de la “anastilosis”, que es la técnica de reconstrucción de elementos arqueológicos con los propios materiales encontrados en sus lugares originales.

“Al arrancar, incluso con retroexcavadoras, las piedras que componían las fachadas de los monumentos. Lo que se hizo sobre ellos fue la mutilación, la destrucción total de los mismos Y al pretender mostrar los nuevos edificios construidos en el Parque Balam Tun como monumentos arqueológicos reubicados, de nuevo se engaña al mundo entero, se destruye también el concepto y la técnica y se tergiversa el quehacer arqueológico”, aseguró, Jesús E. Sánchez.

A reserva del resultado que tengan en sus asambleas, el sindicato que organizó que hace la denuncia tomará acciones legales contra Diego Prieto. “Quien autorizó, impulsó el salvamento del tren maya, que lejos de oponerse al presidente que ordenó esta obra innecesaria, se apegó a las indicaciones e impulsó esta destrucción presentándola como la gran obra; en segundo lugar al actual director del instituto, el secretario técnico actual José Luis Pera, lo mismo que el coordinador nacional de arqueología Francisco Mendiola”, entre otros.