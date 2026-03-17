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Culturamartes, 17 de marzo de 2026

Especialistas del INAH denunciarán legalmente destrucción de monumentos arqueológicos en obras del Tren Maya

Los denunciantes aseguran que hubo malas prácticas en la construcción de la ruta del tren y el Parque Báalam; califican el desastre como un crimen de “Lesa Arqueología”

Kevin Aragón

Preparan denuncia contra Diego Prieto

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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