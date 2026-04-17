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Culturaviernes, 17 de abril de 2026

Feria del Libro de Terror 2026: dónde es y guía completa del evento

Por primera vez la oscuridad llegará al Valle de México con la Feria Internacional del Libro de Terror que ofrecerá una experiencia única a sus visitantes

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Wendy Vega / El Sol de México

La experiencia de terror busca que todos los amantes de género pasen un momento lleno de historias de suspenso que sean contadas por los mismo escritores, así como mercancía basada en la cultura pop.

La FILTN se llevará acabo en el Parque del Pueblo el próximo 2 y 3 de mayo de 2026, de 10:00 a 17:00 horas, y contará con la participación de más de 10 escritores que tendrán su propio stand en el evento. Aquí te dejamos la lista de los autores invitados

Escritores y editoras invitadas a la Feria del Libro de Terror

La primera edición de la FILTN tendrá a 14 escritores y artistas que formaran la cartelera de talentos del evento, asimismo, podrás encontrar a distintas editoriales especializadas en el género de terror.

Las editoriales invitadas son:

A la feria se sumaran creadores de contenido como el Canal Paranormal MX que contará con los invitados especiales Jahir Rodríguez (Los Rostros del Horror), Itzel Rosales Cuellar (Escritora) y Shadowkiiu (Horror Merch).

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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