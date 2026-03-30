Festival del Arte, Vino y Queso 2026 con conciertos gratis, ¿cuándo y qué bandas van a tocar?

El evento durará tres días y podrás probar alimentos de producción local y extranjera mientras disfrutas de las exposiciones

Jorge Morales

“El Parque de las Esculturas será la sede para las actividades culturales y artísticas, para las presentaciones del talento local, así como la venta y degustación de una gran variedad de productos”, agregó.

¿Cuándo y dónde es el Festival del Arte, Vino y Queso 2026 de Cuautitlán Izcalli?

El Festival del Arte, Vino y Queso 2026 de Cuautitlán Izcalli se llevará a cabo los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril.

La entrada es completamente gratuita para los tres días, así que no te tienes que preocupar si un día se te complica, si solo te interesa ir uno o si te gusta tanto que quieres ir los tres.

En ese sentido, los conciertos tendrán lugar en la Explanada Municipal y la degustación en el Parque de las Esculturas.

La explanada está junto al parque, por lo que con esta dirección darás con el lugar: Avenida Jorge Jiménez Cantú S/N, Colonia Centro Urbano, 54700.

¿Qué bandas van a tocar en el Festival del Arte, Vino y Queso 2026 de Cuautitlán Izcalli?

De acuerdo con información del municipio, habrá varios conciertos en cada día, sin embargo, no se especificó en qué horario.

Estos son las y los artistas que estarán tocando el lunes 10 de abril:

Nortec

Sábado 11 de abril:

Domingo 12 de abril: