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Culturamiércoles, 29 de julio de 2026

Fiesta de las culturas indígenas 2026: lugar, comida, actividades y todo lo que debes saber

El acceso al evento no tendrá costo y habrá actividades culturales, platillos y dulces tradicionales, así como artesanías

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Samantha Laurent

¿Cuándo y dónde será la Fiesta de las Culturas Indígenas 2026?

¿Qué habrá en la Fiesta de las Culturas Indígenas 2026?

Samantha Laurent
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