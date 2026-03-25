elsoldemexico
Culturamiércoles, 25 de marzo de 2026

“Futbol: Diseñando una pasión” llega al Franz Mayer

Piezas de época y una mirada intergeneracional de la imagen de los campeonatos llegan al Franz Mayer de cara al tercer mundial en México

Luis Valdovinos / El Sol de México

También en las salas sobresalen los balones oficiales de los torneos, por ejemplo el Telstar Durlast de 1970, el Tango en 1978, Etrusco Unico y Questra, además del Tricolore de 1998, Fevernova de 2002, o Teamgeist de 2006.

Además del recorrido por los mundiales varoniles, “Futbol: Diseñando una pasión” también integra una sala dedicada al II Campeonato Mundial Femenino, celebrado en México en 1971.

“Futbol: Diseñando una pasión” estará disponible del 25 de marzo al 16 de agosto de 2026.

Reportero de entretenimiento en la sección Gossip. Cobertura de televisión, cine, teatro, streaming, música y temas de cultura.

Luis Valdovinos
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Sigue el pleito al interior del Sindicato Nacional Alimenticio

image
Luis Carriles

Aguas profundas / ¿El derrame es por un ducto roto?

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Bancos preparan lista negra

image
Roberto Remes

La ciudadanización de la política

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES