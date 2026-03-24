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Culturamartes, 24 de marzo de 2026

Gran Remate de libros 2026 en el Monumento a la Revolución: fecha y actividades

Esta es la edición número 21 del remate de libros impulsado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Jorge Morales

¿Cuándo es el Gran Remate de libros 2026 de la CDMX?

El evento es al aire libre, por lo que no hay costo de entrada. Si has asistido a ediciones previas sabrás que todo está organizado como un tianguis.

Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.

Jorge Morales - YESICA CADENA
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