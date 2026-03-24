Gran Remate de libros 2026 en el Monumento a la Revolución: fecha y actividades

En la Ciudad de México surgen nuevas formas de crear comunidad, como las rodadas en patines donde la comunidad LGBTQ+ toma la ciudad abrazando la inclusión y la diversidad

El director serbio Sbra Dínic ve en el texto de Bertolt Brecht un reflejo de las crisis modernas; el montaje se estrena este domingo

De Guadalajara para el mundo: el natalicio 124 de Barragán se festeja con actividades culturales dentro del edifico de la Casa Arriola, ahora Casa Rosa para exponer obras de la arquitectura modernista

Su autora, la mexicana Alma Mancilla, considera que a pesar de que vemos horrores la tendencia de la humanidad es repetirlos

Desde Europa, Asia o EU, la paca es no solo un proceso económico, ecológico o cultural, sino que es una forma de resistencia

Esta edición se proyectará en las tres sedes del inmueble: Xoco, De las Artes y Chapultepec; así como en el Cinematógrafo del Chopo y el Centro Cultural Universitario

¿Por qué le decimos paca? El origen y la historia de la ropa de segunda mano en México

Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.

El evento es al aire libre, por lo que no hay costo de entrada. Si has asistido a ediciones previas sabrás que todo está organizado como un tianguis.

Esta es la edición número 21 del remate de libros impulsado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Si eres una o un literato por excelencia o si deseas comenzar por algún lado y aún no sabes por donde, entonces puede que te interese asistir al Gran Remate de libros 2026 de la Ciudad de México en el Monumento a la Revolución y darle una “escarbada” a lo que habrá disponible.