Guía cultural del fin de semana: Danzatlán, Cenas Literarias y chiles en nogada sin capear
Esta guía del fin de semana en CDMX contempla desde un podcast sobre Cenas Literarias hasta el festival de danza Danzatlán y el un clásico del cine mexicano musicalizado.
Arianna Bustos / Aderezo
Podcast: Cenas literarias con Remedios Varo, Leonora Carrington y otros personajes
Veneno para las hadas en Casa del Lago
Festival Internacional de la Danza: Danzatlán
Para probar: Chiles en nogada sin capear
Fayuca, feria de arte
Escucha aquí el episodio de La Guía del Fin de Semana
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