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Culturamiércoles, 12 de agosto de 2026

Guía cultural del fin de semana: Danzatlán, Cenas Literarias y chiles en nogada sin capear

Esta guía del fin de semana en CDMX contempla desde un podcast sobre Cenas Literarias hasta el festival de danza Danzatlán y el un clásico del cine mexicano musicalizado.

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Arianna Bustos / Aderezo

Podcast: Cenas literarias con Remedios Varo, Leonora Carrington y otros personajes

Veneno para las hadas en Casa del Lago

Festival Internacional de la Danza: Danzatlán

Para probar: Chiles en nogada sin capear

Fayuca, feria de arte

Escucha aquí el episodio de La Guía del Fin de Semana

Arianna Bustos Nava
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