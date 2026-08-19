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Culturamiércoles, 19 de agosto de 2026

Guía para eventos del 19 al 23 de agosto en Ciudad de México: museo del gato, feria geek, chocolate y más

Descubre qué hacer en los últimos días de vacaciones con la celebración del aniversario del Museo Choco Story, sesiones de relajación en Chapultepec, el Festival Internacional de Flamenco y la Feria Geek

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Arianna Bustos / Aderezo

Podcast: La historia detrás del Museo del Gato

Celebra un año del Museo Choco Story

Relajación con cuencos en Bosque de Chapultepec

Festival Internacional de Flamenco

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Arianna Bustos Nava
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