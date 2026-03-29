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Culturadomingo, 29 de marzo de 2026

Helio Flores: El caricaturista vivo más importante de México

El director Armando Casas habla de su filme, en el que retrata “la congruencia” de quien formó una triada con Gabriel Vargas y Rogelio Naranjo

Kevin Aragón

No importa que actualmente este retirado, con sus trazos certeros para las metáforas y punzantes para la crítica del mundo, a sus 87 años, Helio Flores es el caricaturista vivo más importante de México.

Tras su estreno en TV UNAM, el documental del cineasta Armando Casas “Helio Flores. El hombre de negro”, se puede ver en el canal de YouTube de la televisión universitaria.

Pasado y presente

Guía de la historia

Armando Casas también realizó los documentales “Rius para principiantes”, “Rogelio Naranjo, el caricaturista y su tiempo”, y “Gabriel Vargas por la Familia Burrón”, producidos por TV UNAM.

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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