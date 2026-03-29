Helio Flores: El caricaturista vivo más importante de México
El director Armando Casas habla de su filme, en el que retrata “la congruencia” de quien formó una triada con Gabriel Vargas y Rogelio Naranjo
Kevin Aragón
No importa que actualmente este retirado, con sus trazos certeros para las metáforas y punzantes para la crítica del mundo, a sus 87 años, Helio Flores es el caricaturista vivo más importante de México.
Tras su estreno en TV UNAM, el documental del cineasta Armando Casas “Helio Flores. El hombre de negro”, se puede ver en el canal de YouTube de la televisión universitaria.
Pasado y presente
Guía de la historia
Armando Casas también realizó los documentales “Rius para principiantes”, “Rogelio Naranjo, el caricaturista y su tiempo”, y “Gabriel Vargas por la Familia Burrón”, producidos por TV UNAM.
Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.