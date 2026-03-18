Homenaje a Juan Gabriel y José José en el museo Yancuic: cómo llegar y horarios

El tributo de la noche de museos organizada por la Secretaría de Cultura capitalina estará a cargo de la banda Morfeo

Jorge Morales

¿Cuándo es el homenaje a Juan Gabriel y José José en el museo Yancuic?

La Secretaría de Cultura capitalina informó que el homenaje a ambos artistas se llevará a cabo el 25 de marzo a partir de las 17:00 horas.

El concierto está diseñado para tener una duración de dos horas, así como un cupo máximo de 280 personas, por lo que te recomendamos llegar con tiempo si es que quieres alcanzar un buen lugar.

De esta manera, la entrada es completamente libre. El homenaje estará a cargo de la banda Morfeo.

¿Cómo puedo llegar al museo Yancuic?

El museo Yancuic está ubicado en la Calzada Ermita Iztapalapa, Los Ángeles Iztapalapa en sentido hacia el sur de la ciudad.

También puedes utilizar la Línea 2 del Cablebús y bajar en Constitución de 1917, de igual manera, esta estación es una terminal y llega hasta Santa Marta.