INAH encuentra un altar y ofrendas con restos humanos cerca de Tula

Las obras del tren México-Querétaro sacaron a la luz el altar y los restos humanos que se presume formaron parte de una ofrenda

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) encontró un altar y ofrendas en Tula, Hidalgo, los cuales ayudaría a entender el cómo los toltecas construyeron la traza urbana de la ciudad.

En la parte inferior del altar, se localizaron ofrendas de restos óseos humanos, cuatro cráneos y huesos largos que podrían tratarse de fémures. Asimismo se encontraron vasijas de cerámica, partes de obsidiana y navajillas.

Heredia Guillén también detalló que existe la posibilidad de que no se encuentren esqueletos completos, ya que pueden haberse ofrendado solo estos restos óseos.