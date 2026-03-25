INAH encuentra un altar y ofrendas con restos humanos cerca de Tula
Las obras del tren México-Querétaro sacaron a la luz el altar y los restos humanos que se presume formaron parte de una ofrenda
Yair González y Yahir Fragoso / El Sol de México
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) encontró un altar y ofrendas en Tula, Hidalgo, los cuales ayudaría a entender el cómo los toltecas construyeron la traza urbana de la ciudad.
En la parte inferior del altar, se localizaron ofrendas de restos óseos humanos, cuatro cráneos y huesos largos que podrían tratarse de fémures. Asimismo se encontraron vasijas de cerámica, partes de obsidiana y navajillas.
Heredia Guillén también detalló que existe la posibilidad de que no se encuentren esqueletos completos, ya que pueden haberse ofrendado solo estos restos óseos.
Editor web de día, fanático de toda la vida del cine, las series y literatura