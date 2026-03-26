La fotoperiodista Romina Solís y la reportera Montserrat Maldonado de El Sol de México, forman parte de las expositoras invitadas por el MAF

Montserrat Maldonado

“Se trata de un ejercicio que será visto por muchas personas en una de las galerías más importantes del país. El trabajo de las fotógrafas dejará huella en la gente que pase y se detenga a mirarlo”, agregó.

Por su parte, Lizbeth Ramírez Chávez, directora del Museo Archivo de la Fotografía (MAF), detalló que como parte del encuentro se llevarán a cabo revisiones de portafolio, charlas y conferencias por parte de las participantes.

A continuación se enlistan los nombres de todas las participantes:

La exposición en las Rejas de Chapultepec se puede visitar de manera gratuita y estará disponible hasta el 24 de mayo.