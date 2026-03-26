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Culturajueves, 26 de marzo de 2026

Inauguran exposición del Tercer Encuentro de Fotografía y Feminismos en Rejas de Chapultepec

La fotoperiodista Romina Solís y la reportera Montserrat Maldonado de El Sol de México, forman parte de las expositoras invitadas por el MAF

Montserrat Maldonado

“Se trata de un ejercicio que será visto por muchas personas en una de las galerías más importantes del país. El trabajo de las fotógrafas dejará huella en la gente que pase y se detenga a mirarlo”, agregó. 

Por su parte, Lizbeth Ramírez Chávez, directora del Museo Archivo de la Fotografía (MAF), detalló que como parte del encuentro se llevarán a cabo revisiones de portafolio, charlas y conferencias por parte de las participantes. 

A continuación se enlistan los nombres de todas las participantes: 

La exposición en las Rejas de Chapultepec se puede visitar de manera gratuita y estará disponible hasta el 24 de mayo

Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.

Montserrat Sanchez Maldonado
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