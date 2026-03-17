Cultura conmemora 100 años de Miguel León-Portilla con conversatorio en Coyoacán
La obra del historiador y antropólogo mexicano Miguel León-Portilla se caracteriza por reconocer el valor de los pueblos originarios y las raíces indígenas
Alejandro Jiménez
El encuentro se llevará a cabo a partir de las 11:00 horas en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en Avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.
El conversatorio busca reflexionar sobre la vigencia del pensamiento del autor y su contribución al reconocimiento de las culturas originarias de México, así como su influencia en la preservación del patrimonio histórico y lingüístico del país.
Semblanza
Miguel León-Portilla (1926–2019) fue uno de los principales estudiosos del pensamiento náhuatl y de las culturas mesoamericanas.
Fue miembro de El Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua, además de recibir múltiples reconocimientos por su labor intelectual.
Con este homenaje, instituciones culturales y especialistas buscan destacar la relevancia de su legado en la construcción de una memoria histórica más incluyente.