La obra del historiador y antropólogo mexicano Miguel León-Portilla se caracteriza por reconocer el valor de los pueblos originarios y las raíces indígenas

Alejandro Jiménez

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 11:00 horas en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en Avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.

El conversatorio busca reflexionar sobre la vigencia del pensamiento del autor y su contribución al reconocimiento de las culturas originarias de México, así como su influencia en la preservación del patrimonio histórico y lingüístico del país.

Semblanza

Miguel León-Portilla (1926–2019) fue uno de los principales estudiosos del pensamiento náhuatl y de las culturas mesoamericanas.

Fue miembro de El Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua, además de recibir múltiples reconocimientos por su labor intelectual.

Con este homenaje, instituciones culturales y especialistas buscan destacar la relevancia de su legado en la construcción de una memoria histórica más incluyente.