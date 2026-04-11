La gastronomía, artesanía, y cultura de Michoacán se hace presente en los jardines del Complejo Cultural, con 42 marcas de todo el estado

Alma Rosa Camacho / El Sol de México

Bajo el eslogan “Michoacán en Los Pinos. Michoacán de Origen”, artesanos, cocineros, productores y comerciantes de 42 marcas de los 113 municipios michoacanos esperan a los visitantes este fin de semana en los jardines del centro cultural.

“Para nosotros es un honor recibirlos”, dijo en la apertura del evento Valeria Palomino, directora general de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura.

“En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tenemos la convicción que este encuentro tiene una trascendencia que va más allá de lo artístico, porque la cultura es una herramienta vital para la pacificación”, agregó.

Emocionados, y en representación de los 42 expositores del festival, Camelia Herrera productora de botanas y Luis Páramo, productor de chorizo, ambos de Morelia, agradecieron la oportunidad de mostrar sus productos en la capital del país.

“Michoacán en Los Pinos. Michoacán de Origen”, estará abierto hasta este 12 de abril, con entrada libre.