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Culturamiércoles, 25 de marzo de 2026

Jaime Sabines le habló de tú a la poesía

Su biógrafa, la periodista Pilar Jiménez Trejo, recuerda la vida y obra del autor de Los amorosos en su centenario

Kevin Aragón

En el centenario de su nacimiento, la periodista recapitula el espíritu y la obra del poeta chiapaneco, considerado uno de los más leídos de Hispanoamérica desde finales del siglo XX hasta nuestros días.

Tierra, familia y literatura

Al oído del lector

“Sabines pertenece a la Generación de los 50, que en México se transformó en todo: en la pintura surge el movimiento de la Ruptura, en la novela se deja de hablar de la Revolución para voltear una vez más al mundo.

En el caso de la poesía, él de alguna forma contribuye a romper muchos esquemas de la poesía tradicional

La historia de “Los amorosos”

Sabines siempre decía que los críticos hablaban mucho y explicaban poco, y que se hacían muchas teorías de la poesía y de pronto no coincidía con muchos de ellos

“Él creía que el poeta nace, pero además se hace a partir del estudio, de la disciplina y el aprendizaje. Sin embargo, para él era como si los poemas se los dictara alguien, de pronto le llegaban”.

Posía inédita

Estos los había dejado Sabines en unas carpetas y los comenzó a revisar hacia el final de su vida. Tras partir el 19 de marzo de 1999, a causa de una metástasis generalizada por un tumor cancerígeno en el cerebro, sus hijos guardaron los escritos.

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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