Jaime Sabines le habló de tú a la poesía











Ciudad de Mexico , 25 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Este 25 de marzo se cumple el centenario del nacimiento del poeta Jaime Sabines / Cortesía: Secretaría de Cultura

“Sé que nada se pierde, que todo se queda dentro de nosotros, que no hay olvido. El porvenir y el pasado solo existen en el presente. Todo ha sido contado en mi obra que es una larga autobiografía”, dijo una vez el poeta Jaime Sabines a la periodista Pilar Jiménez Trejo, quien pasó días enteros con él escuchando su vida después de una caída que lo postró en cama durante casi una década. El resultado de aquellas charlas fue el libro “Jaime Sabines, apuntes biográficos”.

“Creo que Sabines, todo él, era un poeta. Su forma de hablar, de caminar, de expresarse y de moverse era parecida a la de un filósofo que reflexionaba sobre la condición humana, sobre el tiempo, sobre el humor y la fatalidad de la vida”, dice Jiménez Trejo en entrevista con El Sol de México.

Jaime Sabines Gutiérrez nació el 25 de marzo de 1926 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su padre, Julio Sabines, quien emigró de Líbano a nuestro país cuando apenas tenía 12 años, participó en el Ejército Constitucionalista durante la Revolución Mexicana, donde alcanzó el grado de mayor. Su madre, Luz Gutiérrez, provenía de una familia tradicional chiapaneca.

“Sabines fue un hombre y un poeta con una relación muy fuerte con su familia. En muchos de sus poemas habla de sus hijos, de su madre, de su tía Chofi. Pero, sobre todo, él decía que la literatura le vino mucho por su relación con su padre, que nunca perdió el contacto con el mundo árabe”, y le contaba de memoria historias de la “Biblia”, “El cantar de los cantares” o “Las mil y una noches”.

“Su madre, cuya familia fue parte de la aristocracia chiapaneca, también fue una gran lectora de novelas rusas y francesas, así como de poesía. Mientras que su hermano Juan se convirtió en alguien muy importante porque era quien le acercaba los libros”, cuenta la biógrafa. Se sabe que en su temprana juventud Sabines estudió declamación e incluso ganó un concurso, esto lo motivó a escribir sus propios textos.

Este aspecto, considera la biógrafa, también se relaciona con la forma en que Sabines llevó su vida como un hombre trabajador, que fue vendedor de muebles, luego de telas y hasta de alimento para animales; tuvo dos periodos como político y fue dueño de un rancho.

“Él fue un hombre que en verdad tocaba la tierra, que nunca le gustó vivir dentro de los círculos literarios alejados de la realidad, y nunca dejó sus lecturas de lo más diversas”, entre ellas las obras de Baudeliare, Rabindranath Tagore, Pablo Neruda, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, César Vallejo, Aldous Huxley y James Joyce, así como filósofos como Friedrich Nietzsche.

En 1945 Sabines viajó a la Ciudad de México con la intención de estudiar medicina. Sin embargo, abandonó para estudiar lengua y literatura castellana en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se integró con varios de sus contemporáneos entre ellos Jorge Ibargüengoitia y Rosario Castellanos

Esto estuvo presente, dice Pilar Jiménez desde su primer libro, “Horal” (1950), pero principalmente en “Tarumba” (1956) que es un poemario en el que se lee a un hombre desgarrado, roto, que habla consigo mismo en una tienda de telas; así como en el poemario “Algo sobre la muerte del mayor Sabines” (1973).

“Su forma de escribir es hablándole a la poesía de tú a tú. Ya no es la forma conservadora, sino que se presenta de una forma más directa y que le habla al lector al oído”, apunta la investigadora, que reconoce que entre Octavio Paz y Sabines hubo algunas diferencias, pues el Nobel escribía con lenguaje más culto y abstracto mientras que Sabines preferúía se concreto. Sin embargo, esto no evitó que Paz reconociera el talento del chiapaneco.

“Sabines logró lo que muy pocos poetas lograron, que fue llegar a un público mayor. Él aún puede hablarle lo mismo al ama de casa que a los estudiantes universitarios, al médico que al periodista o hasta el juez. Pero eso no significa que su poesía sea fácil, es tan directa que desconcierta”, dice Pilar Jiménez.

En el libro de Pilar se puede leer a Sabines opinando sobre el que tal vez sea su poema más célebre, “Los amorosos”. La periodista asegura que para Sabines aquellos versos no eran en absoluto lo mejores que haya escrito, sin embargo, representaron un tipo de fundación y al mismo tiempo un resumen de toda su poética.

“Él decía: ‘Creo que es un poema que le gusta a toda la gente porque todos somos amorosos, porque siempre estamos buscando, encontramos, nos damos cuenta de que no y luego volvemos a buscar. Y ahí están todos los temas que yo hablaría en mi poesía, el paso del tiempo, la soledad, el amor y la condición humana’. Sabines decía en ese poema que la vida es terrible, que puede destrozarte en un instante, pero renacemos siempre que haya una oportunidad de vivir”.

En ese pasaje del libro, el poeta también refiere a que la escritura de ese poema se realizó casi sin pensar, como de forma espontánea. Eran años en que aún era estudiante y se sentía bastante contento por estar rodeado de los miembros de su generación.

En los días recientes se anunció que la Coordinación de Humanidades de la UNAM publicará 70 poemas inéditos de Jaime Sabines en su colección “Poemas y ensayos”, bajo el título de “Poemas rescatados”, que datan de 1948 a 1968.

“Son poemas que Sabines escribió mientras hacía libros como ‘Horal’, ‘Adán y Eva’, ‘Tarumba’ o ‘Algo sobre la muerte del mayor Sabines’. Le gustaban, pero si no iban acorde con el poemario que estaba por publicar, los guardaba. Años después los revisó y los ‘perdonó’, como él mismo lo decía.

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“No están todas las carpetas revisadas, pero la parte que Sabines revisó, es lo que vamos a conocer. Esperemos que en algún momento sus hijas decidan revisar el resto de las carpetas y podamos conocer aún más poemas. Fue un gran poeta que, ahora que se habla mucho de él por esta fiebre que nos da en México por los aniversarios, en definitiva trascenderá su centenario”, finaliza Pilar Jiménez.