Juan Carlos Rulfo filma la defensa artística de los habitantes de Juchitán

El proyecto inició como un homenaje al artista plástico Francisco Toledo y terminó por ser un retrato de la gente y el arte de los habitantes de su tierra natal

Kevin Aragón

Así fue como nació el documental “Binniza. Los seres de las nubes” para el cual Toledo se convirtió en “una especie de guía y fuente de conocimiento”, cuenta el cineasta en entrevista con El Sol de México.

“Entonces todo se amplió más allá del asunto pictórico, se convirtió en una expresión viva que hablaba de una región muy particular como es Juchitán y toda la parte del Istmo.

“Creo que es una película que hace eco también con lo universal ahora que estamos en tiempos de guerra, ya que habla de lo que es la creación”, dice el cineasta.

Además, el proceso de filmación se realizó tras los sismos de 2017 por lo que Juchitán, que fue fuertemente afectado, estaba en un proceso de restauración. Esto sin contar que se cruzó la pandemia de Covid-19 en 2020.

“Antes de empezar la película, hubo una revisión del trabajo gráfico del maestro Toledo desde las texturas, los colores y los tonos. Su trabajo es muy rico en todo. Entonces la pregunta que surgió fue de dónde sacó todo esto.