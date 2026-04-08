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Culturamiércoles, 8 de abril de 2026

Kintsugi: el arte de reparación japonesa de ver la belleza en la imperfección

La filosofía del kintsugi está influenciado principalmente por el budismo zen, cuyo pensamiento se centra en la apreciación de la belleza en las imperfecciones

Wendy Vega / El Sol de México

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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