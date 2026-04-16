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Culturajueves, 16 de abril de 2026

Kneecap: rap con el espíritu del Batallón de San Patricio

Mo Chara es uno de esos irlandeses que, siglo y medio después de aquel suceso histórico, no dudan en identificarse con las causas de México, Cuba o Palestina, antes que con las de algún imperio

Oscar Adame Galeano

El proyecto Kneecap nació como un experimento de reapropiación cultural para hacer del irlandés algo atractivo para la juventud y el mundo

Las experiencias en México y Cuba

Hoy se mira con una solidaridad instintiva hacia otra isla que enfrenta un proceso de asfixia similar. La crisis alimentaria que atraviesa Cuba funge como un espejo a través del cual el irlandés ve su tortuoso pasado. 

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