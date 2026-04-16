Kneecap: rap con el espíritu del Batallón de San Patricio

El proyecto nació como un experimento entre DJ Próvaí, un enmascarado como excombatiente del IRA y los raperos Mo Chara y Móglai Bap haciendo poemas sobre la discriminación / Foto: PIAS

No todos los irlandeses cruzaron el océano en busca de pan; algunos lo hicieron en busca de una causa. Mientras la Gran Hambruna devoraba la isla, en 1846 un grupo de desertores del ejército estadounidense entendió que su lealtad no estaba con el imperio que les prometía riqueza, sino con México, un país invadido que compartía su fe y sus heridas. Se hacían llamar el Batallón de San Patricio.

Ellos venían de un grito derretido ante el dolor. Largos, deshaciéndose con la luz del sol. Flacos, como gotas de sudor. Caminando hacia el muelle con piernas como palos. Temblando. Aguantando. Esa es la imagen con la cual representan a su generación en Dublín: ocho estatuas creadas por Rowan Gillespie, hierro arrastrándose al puerto principal de la ciudad para salir de un país que lo único que prometía era la muerte.

1845-1852, la isla perdió a una cuarta parte de su población. El golpe más cruel del colonialismo británico. Los ingleses, dueños de las tierras, diseñaron un sistema donde el trigo y la carne cruzaban el mar hacia Liverpool condenando a los nativos a una dieta monótona: la papa. Cuando el hongo llegó, el tubérculo se pudrió. La cosecha de grano siguió intacta, pero intocable. Pertenecía al imperio. Hambre o mar. Los más vulnerables fueron aquellos atrapados en el oeste, los que aún maldecían en la lengua prohibida: los irlandés-parlantes.

“Creo que tras 800 años de colonialismo, reaprender la lengua es nuestra responsabilidad con todas las personas que se sacrificaron por nuestra libertad,” me dijo Mo Chara, miembro de Kneecap, el grupo de rap de Belfast que ha internacionalizado el proceso de renacimiento de la lengua irlandesa.

“Hay tantas culturas en todo el mundo que han perdido sus lenguas, que han perdido su cultura debido al colonialismo. Y una vez que se ha ido, nunca vuelve. La lengua irlandesa fue oprimida casi hasta la extinción,” agregó en videollamada.

Su proyecto, fundado en 2017, fue gestado como un experimento de reapropiación cultural. DJ Próvaí, el productor enmascarado como excombatiente de las fuerzas revolucionarias del IRA, se dedicaba a enseñar la lengua a estudiantes de secundaria completamente desinteresados en el tema dentro de la aún colonizada Irlanda del Norte. Mientras los raperos Mo Chara (Mi Amigo, en irlandés) y Móglai Bap escribían poemas sobre la discriminación que sufrían al ser irlandés-parlantes nativos. Cuando se encontraron, un objetivo nació: Hacer al irlandés cool para la juventud, hacer al irlandés cool para el mundo.

“La lengua te conecta con quién eres, te conecta con el lugar de dónde eres y te conecta a la tierra y con cómo funciona esa tierra,” describió Mo Chara, intenso, siempre desafiante, pero abierto y alegre al mismo tiempo. “Que chinguen a su madre los que creen que tenemos que hablar inglés todo el tiempo”, dice entre risas.

La lengua es poética, como el clima variable irlandés. Caliente y frío a la vez. De un verde saturado brillante y el sonido intenso de las ventiscas de viento. A veces susurrante, a veces escalofriante. En irlandés, hay más de 99 palabras para referirse a la lluvia. Ceobhrán es “polvo de agua”, Gleadharnach es “aguacero guerrero”, Spéirbhean es “mujer del cielo”.

Las gotas como besos o como golpes. Las palabras no significan una sola cosa, como “mar” para el mar, sino que son un poema en sí mismas: Bás in Éirinn no es solo “mar”, es el escalofrío de verlo demasiado quieto, “Una muerte en Irlanda”.

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De la sensibilidad poética a la crudeza gangsteril. Con un álbum debut Top 10 en Irlanda y el Reino Unido, una película autobiográfica ganadora del BAFTA (irónico) y más de 1.5 millones de oyentes mensuales en Spotify, el grupo ha logrado su cometido con creces. Hablar con un veinteañero de la isla es hablar con un miembro de la “generación Kneecap”, de acuerdo a los medios irlandeses. Actualmente, el 63 por ciento de los menores de 25 años habla irlandés frente a un 27 por ciento de los mayores de 50 y el propio DJ Próvaí bromea con que Duolingo les debe “parte de los beneficios” de su popular programa de la lengua celta.

Todo esto en una época en la cual el Irlandés ya no tiene que migrar para sobrevivir, en la que puede invertir millones de euros en imprimir sus periódicos en dos lenguas, en transmitir su televisión en dos idiomas, en tener todo su sistema público operado tanto en irlandés, como en inglés. Ahora, el extranjero migra a Irlanda para prosperar tanto como lo está haciendo su lengua. Con el PIB per cápita más alto de Europa y el tercer mayor índice de seguridad en el mundo, la isla celta se ha vuelto un paraíso que puede extender su brazo a otros en necesidad.

Viviendo en Galway, uno no puede evitar sentir el romance de este renacimiento. Pero tampoco puede ignorar sus sombras. En los últimos meses, he visto con terror cómo las manifestaciones antiinmigrantes crecen en Dublín, con carteles que dicen “Ireland for the Irish”. Por eso, en un momento de la entrevista, no pude evitar confrontar a Mo Chara con mi propia reserva latinoamericana.

“Para nosotros, en Latinoamérica, el futuro es la mezcla indiscriminada de todas las culturas, la hibridación es nuestra identidad. Lo que pasa con el renacimiento céltico es que es un mito de construcción nacional que se basa en reforzar una identidad basada en una cultura única, una sola lengua”, le dije.

Su respuesta fue rápida y contundente: “Ese no es el movimiento del renacimiento de la lengua irlandesa que yo conozco. Sé que hay muchos movimientos de extrema derecha sucediendo en Irlanda ahora mismo que están utilizando la lengua irlandesa como una herramienta de discriminación. Pero yo no creo que tengas que hablar irlandés para ser irlandés. Hay muchos irlandeses que tienen raíces en Nigeria, Siria, o lo que sea. Personas que nacieron aquí y que son tan irlandesas como yo”.

Frente a la fe latinoamericana en la mezcla, el renacimiento celta plantea otra pregunta: ¿recuperar una lengua es resistir o excluir? / Foto: PIAS

Hizo una pausa y su tono se volvió más grave: “Lo que quiero decirte es que no permitas que la extrema derecha, que está secuestrando nuestra lucha por nuestra lengua y nuestra cultura, te haga pensar que esa es la razón del movimiento. El nacionalismo en Irlanda siempre ha sido y siempre será anticolonial y muy de izquierda. Esta gente que lo está secuestrando para promover su propia agenda ni siquiera habla irlandés; si vas a una de estas marchas, tendrás mucha dificultad en encontrar a alguien que lo hable.”

Su respuesta explica por qué, desde esta isla que ha aprendido a luchar por su identidad sin cerrar puertas, nacen posturas que lo han puesto en controversia. En marzo de este año, Mo Chara ganó un juicio contra el gobierno británico, que lo había acusado de “terrorismo” por su activismo pro-palestina.

“Intentaron etiquetarme como terrorista y fracasaron, porque yo tenía razón y Gran Bretaña, una vez más, estaba equivocada”, declaró tras salir del tribunal. Para él, la defensa de la lengua irlandesa forma parte de una lucha más amplia, conectada con otros conflictos donde la identidad y la autodeterminación siguen en disputa.

“Están luchando por tener comida, vas a la farmacia y no hay nada en los exhibidores,” afirmó sobre su viaje en una caravana humanitaria a La Habana el pasado 21 de marzo para entregar ayuda humanitaria y enfocar las dificultades que atraviesa la isla del Caribe.

“Todo esto podría ser arreglado en la mañana si los Estados Unidos lo quisieran, pero quieren ver a Cuba sufrir. Siempre lo han hecho,” afirmó sobre esta isla tan similar a su hogar, que también debería de albergar a alrededor de ocho millones de personas, fungir como la puerta de entrada a un continente, y ser una potencia cultural e intelectual indiscutible, pero cuyo futuro ha sido secuestrado “porque gestó una guerra en contra de las formas del imperio.”

1962, cuatro años después de la Revolución Cubana, el Presidente Kennedy decretó el “embargo total al comercio con Cuba” al mismo tiempo que presionó a todos los países del hemisferio para cerrar relaciones con la isla. Todos aceptaron en su momento, menos México. A partir de entonces, la isla ha vivido en crisis.

Todo esto podría resolverse en la mañana si Estados Unidos quisiera, pero quieren ver a Cuba sufrir y siempre lo han hecho - Mo Chara, artista

“Con todo lo que pasó después de la Revolución y toda la mierda que les lanzó Estados Unidos, el hecho de que aún así pudieran sobrevivir y mantener su soberanía por tanto tiempo es increíble,” afirmó Mo Chara, quien también dijo que tuvo la oportunidad de hacer una visita al Centro Castro. “Fidel y el Che se conocieron en México y tomaron un barco desde ahí para liberar al país de Batista, es una historia increíble”, agregó.

La crisis se agudizó a niveles históricos el pasado 29 de enero del 2026 tras la orden ejecutiva del Presidente Donald Trump, en la cual declaró a la isla como una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad de los Estados Unidos.

Para Mo Chara “Cuba nunca ha sido una amenaza para nadie. La única amenaza que Cuba representa es que ofrece médicos a todos los países del mundo. No importa quién seas, si estás en problemas, Cuba te mandará doctores.” Sin embargo, el decreto intensificó el bloqueo al imponer aranceles a cualquier país que “directa o indirectamente venda o suministre petróleo a Cuba” con motivos de “emergencia nacional de los USA”.

Hasta ahora, México ha donado cerca de tres mil toneladas de alimentos a Cuba; Rusia 100 mil toneladas de crudo; China 30 mil toneladas de arroz; España un millón de euros y mil kits de alimentos. Mientras que la caravana en la que viajó Kneecap, “Nuestra América”, llegó con 20 toneladas de medicamentos y alimentos. Todo esto equivale a tres kilogramos de alimento por persona, suficiente para alimentar a la población por solo tres días.

“Hay mucha comida en Cuba, pero no la pueden transportar,” se lamenta Mo Chara. “Lo que me parece interesante es que los lugares que han experimentado dificultades siempre son los que dan a luz a las personas más hermosas”, agregó. “Los cubanos son increíbles, como los mexicanos, que han pasado por mucho, y los irlandeses”.

Durante la entrevista, él no podía dejar de pensar en su visita a México como turista, el año pasado. “Irlandeses, mexicanos, creo que somos muy similares”, dijo con una mueca en el rostro. Dos semanas en un hotel de Coyoacán, cerca del Ex Convento de Churubusco y de las banderas irlandesas de aquellos que abandonaron el ejército de los Estados Unidos para luchar por México durante la invasión de 1846.

“¡Los San Patricios!” gritó Mo Chara durante la videollamada. “Esa historia es increíble, me hizo sentir tan orgulloso”, mencionó. “Los irlandeses no viajamos al otro lado del mundo para luchar contra gente que es como nosotros. Jamás íbamos a permitir que nos obligaran a luchar en contra de otros católicos oprimidos y menos con los mexicanos.”