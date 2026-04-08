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Culturamiércoles, 8 de abril de 2026

La Compañía de Danza Martha Graham celebra 100 años y vendrá a México

La agrupación norteamericana se presentará en el Palacio de Bellas Artes

Kevin Aragón

Los boletos ya pueden adquirirse en las taquillas del Palacio de Bellas Artes y a través de Ticketmaster.

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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