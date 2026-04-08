La Compañía de Danza Martha Graham celebra 100 años y vendrá a México











Ciudad de Mexico , 8 de abril de 2026 Ver más periódicos

La compañía de danza de Martha Graham celebrará su centenario en el Palacio de Bellas Artes / Cortesía: Secretaría de Cultura

En 1926, la coreógrafa Martha Graham, quien fue maestra de grandes artistas como Madonna y Liza Minnelli, fundó su propia compañía de danza, con la cual consolidó uno de los legados coreográficos más importantes de la historia.

A 100 años de su fundación, la Compañía de Danza Martha Graham anuncia una extensa gira de celebración, en la cual está contemplado México como uno de sus destinos. La agrupación se presentará el próximo 20 de octubre en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Según la página oficial de la compañía, Martha Graham (1894-1991) fue una de las corógrafas más laureadas de su tiempo, tanto que la revista TIME la consideró como “La bailarina del siglo”. Su técnica experimental para la época se caracterizó por la integración del movimiento básico del cuerpo humano.

“El mundo de la danza quedó transformado para siempre por la visión de Martha Graham, que ha sido y sigue siendo fuente de inspiración para generaciones de artistas de la danza y el teatro. Los ballets de Martha Graham se inspiraron en una amplia variedad de fuentes, incluyendo la pintura moderna, la frontera estadounidense, las ceremonias religiosas de los nativos americanos y la mitología griega”, explica el sitio.

“Muchos de sus papeles más importantes retratan a grandes mujeres de la historia y la mitología: Clitemnestra, Yocasta, Medea, Fedra, Juana de Arco y Emily Dickinson”, se lee en la descripción de la compañía, que ha sido comparada con el Teatro de Arte de Stanislavski en Moscú o el Gran Teatro Kabuki de Japón, por su espectacularidad y técnica.

La Secretaría de Cultura informa que el programa “Martha Graham 100 años: La danza que transformó el siglo XX”, recorrerá la transformación artística de la compañía, la cual logró no solo una revolución estética, sino un diálogo capaz de hablar con el contexto político y social que le ha tocado vivir.