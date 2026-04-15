El encuentro literario de la UNAM tendrá un día más de actividades; habrá talleres, presentaciones de libros y conversatorios contra la violencia de género y las desapariciones

Kevin Aragón

Del 23 al 26 de abril en el Centro Cultural Universitario habrá 500 actividades, 200 más que el año pasado, 183 stands con 133 expositores, lo que significa un aumento de 13 y seis por ciento respectivamente, anunciaron autoridades universitarias.

Sobre la cultura de la paz como eje del encuentro, se desarrollará bajo el lema “Nombrar para existir”, explicó la directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, Julia Santibañez.

El evento inicia el jueves 23 de abril a las 10:30 horas en el Foro Libertad, con el conversatorio “Un nombre para mí: desapariciones y literatura”, a cargo de Dolores Reyes, Brenda Navarro, Rosa Beltrán y Julia Santibáñez.

También habrá una mesa dedicada a pensar la “machosfera”, con Eduardo Cerdán y Antonio Villalpando, quienes analizarán la polarización ideológica y los nuevos machismos en entornos digitales.

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