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Culturamartes, 26 de mayo de 2026

Las similitudes entre la encíclica “Rerum Novarum” de León XIII por la Revolución Industrial y la de León XIV sobre la IA

Las reflexiones de Vincenzo Pecci, publicadas en 1892 continúan vigentes, sin embargo, la crítica de hoy al capital también recurre a nuevos modelos de producción, como que el supone la IA

Rerum Novarum de León XIII
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Jorge Morales

01 PORTADA

¿De qué trata la Rerum Novarum?

Encíclica Magnifica humanitas, de León XIV
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El nuevo insumo del capital: información en vez de trabajo

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Jorge Morales - YESICA CADENA
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