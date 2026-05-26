Las similitudes entre la encíclica “Rerum Novarum” de León XIII por la Revolución Industrial y la de León XIV sobre la IA
Las reflexiones de Vincenzo Pecci, publicadas en 1892 continúan vigentes, sin embargo, la crítica de hoy al capital también recurre a nuevos modelos de producción, como que el supone la IA
Jorge Morales
¿De qué trata la Rerum Novarum?
El nuevo insumo del capital: información en vez de trabajo
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