Literatura de terror: cuando lo íntimo se vuelve monstruoso











Ciudad de Mexico , 5 de abril de 2026 Ver más periódicos

El escritor Jonathan Minila narra en sus cuentos historias de un terror alejado de lo sobrenatural / Foto: Cortesía/Nito Press

Jonathan Minila narra historias de terror alejadas de lo paranormal. En sus cuentos, una mancha en la pared que cobra vida, o una mujer que vive encerrada en una caja en la casa familiar, son alegorías de lo verdaderamente aterrador: La maldad humana.

“Son historias que tienen una conexión con lo inexplicable, pero hay ciertos temas detrás, como la familia, los recuerdos, secretos de los que terminamos siendo cómplices y hablo también de los espacios, las casas que no son solo habitaciones, nos van conteniendo”, dice el autor en entrevista.

“Varios hilos conducen la trama de estos cuentos, la realidad, la intimidad, las relaciones humanas que a veces se vuelven esos monstruos”, agrega quien confiesa que algunos detalles, como un olor fétido o la presencia de alacranes en sus cuentos, son tomados de la realidad. Su realidad.

En su libro “Breve interrupción del diluvio”, “todo sucede en espacios cerrados, en casas, departamentos, que nos habitan de alguna manera, su memoria tiene influencia sobre nosotros; he vivido en diferentes departamentos por la imposibilidad de adquirir mi propio espacio y tuve que ocupar el de otros, con sus historias, sus memorias”, agrega y comparte que en uno de estos, en la peligrosa colonia Anáhuac, “sí veía alancrancitos, porque en la parte de abajo había un señor que destazaba pollos”. Uno de ssus cuentos se titula “Un alacrán en tu boca”.

El autor admite que “todo está escrito, pero cómo lo vamos a contar es lo distinto, desde la literatura gótica se habla de los monstruos y creo que en algún momento, los monstruos somos nosotros, no importa si habitamos en un castillo o en un departamento de donde a veces no podemos salir”.

Como buen narrador de historias tétricas, aparece en los cuentos “una vuelta de tuerca, una perspectiva mental para sorprender un poco al lector, pero como sí hay imágenes muy fuertes, lo voy soltando poco a poco, y además son situaciones cercanas, que lo vuelven más sensible, a pesar de lo duro que se narra, el lector no lo siente tan lejano”.