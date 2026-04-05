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Culturadomingo, 5 de abril de 2026

Literatura de terror: cuando lo íntimo se vuelve monstruoso

Jonathan Minila reúne en los cuentos de su libro reciente, “Breve interrupción del diluvio”, historias de un terror cotidiano que a veces no percibimos

Rosario Reyes / El Sol de México

No es una lectura fácil. Incomoda, asusta y en cierto momento repele, pero cuando el efecto pasa, deja una reflexión profunda sobre aquellos vicios que normalizamos tal vez solo por temor a nombrarlos.

Amante de la literatura, la música y las series. Reportera y editora de las fuentes de espectáculos y cultura con 35 años de experiencia.

Rosario Reyes
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