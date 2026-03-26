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Culturajueves, 26 de marzo de 2026

Llega arte chicano a Bellas Artes: Se inaugura “AztLÁn, túnel del tiempo”

La exposición reúne más de 70 obras de 27 artistas y colectivos que reflejan la evolución del movimiento desde sus orígenes hasta las nuevas propuestas

Kevin Aragón

La vida continua, el espíritu se mantiene

El movimiento chicano en tiempos de Trump

Aunque las obras abarcan un amplio registro de temáticas, varias de ellas refieren al momento actual por el que pasan las comunidades latinas con las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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