Llega arte chicano a Bellas Artes: Se inaugura “AztLÁn, túnel del tiempo”











Ciudad de Mexico , 26 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Chaz Bojórquez es pionero del grafiti chicano y creador de la famosa calavera con sombrero Fedora / Cortesía: INBAL/Arturo López

Nunca hubo tantos cholos y pachucos en el Palacio de Bellas Artes como en la inauguración de la exposición “AztLÁn, túnel del tiempo”. Su apertura significó la primera muestra de arte chicano en la historia del máximo recinto artístico del país, un hecho que la misma institución califica como el saldo de una deuda histórica para con la diáspora mexicana, y los artistas, que buscan crear en los Estados Unidos, lo consideran un honor.

Entre los presentes se encontraba una de las leyendas del arte chicano de Los Ángeles: Chaz Bojórquez, quien habló con El Sol de México, entre solicitudes de fotos, saludos de fanáticos y conocidos. Se trata de uno de los pioneros del grafiti de la década de los 60 y de los primeros en introducir el esténcil al arte callejero, con la creación de su diseño más famoso, “Señor Suerte”, una calavera con sombrero Fedora, del cual se exhibe el esténcil original.

“Nunca pensé que mi arte estaría aquí, especialmente siendo yo un grafitero, así que me siendo muy honrado. Siempre he pensado que el grafiti es una forma de arte, que habla por quienes somos. He visitado muchas galerías de museos, pero en verdad que lo más satisfactorio es que me parece que Bellas Artes es uno de los edificios más hermoso del mundo, donde también está Rufino Tamayo, que es uno de los artistas que más me ha influenciado”, dijo el artista de 77 años.

“Cuando tenía unos siete u ocho años, solía pasar los veranos con mis abuelos en Tijuana. Y Tijuana no es ni México ni Estados Unidos realmente, tiene su propio estilo. Yo crecí ahí y recuerdo que cuando iba, veía plantillas pegadas en la calle. Eran muy rápidas de hacer, se me quedó grabado toda la vida. ‘Señor suerte’ era mi herencia mexicana y americana”, agregó, Bojorquez, quien será uno de los encargados del diseño tipográfico de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con más de 70 obras de 27 artistas y dos colectivos —entre pintura, escultura, grabado, instalación fotográfica y video—, la muestra examina el desarrollo del arte chicano desde sus orígenes hasta a actualidad, pero con especial ahínco en las nuevas generaciones.

“El movimiento chicano comenzó en los años setenta y realmente ha cambiado mucho. Ahora es algo más relacionado con el pasado, es un poco más histórico. Pero la estética, la intención, el propósito de quiénes somos, nuestro sentido de identidad y el espíritu se mantiene. Eso es lo que importa”, opinó el artista.

Sobre la selección, el curador de la muestra, el fotógrafo Rubén Ortíz Torres comentó que no refleja solo una forma de entender el arte chicano, pues este ha presentado cambios significativos desde sus orígenes. Estos tendían a un “nacionalismo chicano”, mientras que ahora se proponen la existencia de un “internacionalismo chicano”.

“El arte chicano ha evolucionado porque, entre otras cosas, el movimiento de derechos civiles ha logrado que los artistas ahora tengan acceso a la educación. Muchos de los que están en esta exposición ya han sido educados en las mejores escuelas de arte del mundo y han tenido exposiciones en espacios muy importantes, como la Bienal de Whitney de Nueva York”

El recorrido de la exposición inicia con una línea del tiempo que entrelaza distintos momentos clave del arte chicano: desde la migración mítica de los mexicas desde Aztlán y la fundación de Tenochtitlán, hasta la invasión estadounidense del siglo XIX y las protestas del movimiento chicano en el siglo XX.

A través de piezas como el facsímil del Códice de Boturini, la litografía de Carl Nebel y carteles de la Moratoria Chicana, esta sección plantea un diálogo entre lo mítico y lo histórico, evidenciando tensiones y continuidades en la construcción de identidad.

El primer eje, “East Side Stories”, reúne obras que exploran cómo la identidad chicana se expresa en el espacio público mediante la vestimenta, el performance y diversas prácticas artísticas. Piezas de creadores como Rafa Esparza, Juan Capistrán y Guadalupe Rosales muestran estas transformaciones, mientras que otras, realizadas especialmente para la exposición, amplían el panorama con el uso de técnicas contemporáneas como la inteligencia artificial, el cine analógico, la pintura y la fotografía intervenida.

La sección “Barrio” se centra en las experiencias de comunidades chicanas de clase trabajadora, abordando la memoria familiar, la resistencia y la resignificación de objetos cotidianos. A través de fotografía, pintura y video, Christina Fernández, Arlene Mejorado y Carmen Argote construyen relatos íntimos que dialogan con problemáticas actuales, como las políticas migratorias en Estados Unidos, evidenciadas en el registro del performance “ICE Melts” de Raúl Baltazar.

El final de la exposición es “Desmuralismos y Transtemporalidades”, que explora por un lado, la apropiación crítica del muralismo mexicano en el espacio urbano y, por otro, la fusión de imaginarios futuristas con cosmovisiones mesoamericanas. Como la propuesta de Rafa Esparza, titulada Mexica Falcon after Dewey Tafoya (2024), esculpida con adobe.

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