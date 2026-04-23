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Culturajueves, 23 de abril de 2026

Llevar a los bebés a las fiestas de música electrónica ya es posible

En varias ciudades de Estados Unidos, Asia y Europa, los “baby raves” están redefiniendo el ocio familiar al mezclar música electrónica, neurodesarrollo infantil y nuevas formas de crianza

Ángel Ponce

Al convertirse en cuidadores, muchos de ellos se han resistido a abandonar esa dimensión de su vida y han optado por reformularla, creando espacios donde la experiencia musical se comparte con los hijos.

Algunas críticas

Lo llevarán al siguiente nivel

El caso confirma que los baby raves ya no son solamente una rareza de internet o una fórmula de evento alternativo, sino un formato con aspiración de expansión comercial y alcance internacional.

Quizá, en unos años, esos bebés que hoy se mueven torpemente entre luces y beats recordarán estos espacios no como una curiosidad, sino como su primer contacto con la cultura, el arte y la comunidad. 

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