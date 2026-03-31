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Culturamartes, 31 de marzo de 2026

“Los héroes numerados”: la visión de Juan Villoro sobre la evolución del futbol y sus controversias

El escritor desmenuza en su nuevo libro las hazañas de los mundiales, los sobornos, los negocios ilícitos y la violencia deportiva, sin dejar de lado el crecimiento del futbol femenil, en el contexto de un mundial marcado por tensiones políticas y sociales

Kevin Aragón

Un mundial entre guerras

Derrotas sin heroísmo

Esta situación se relaciona con un capítulo del libro en el que Villoro desarrolla la evolución de juego de México contra Estados Unidos, así como la relación que ha tenido históricamente la selección nacional con la derrota.

El futbol no escapa a las tragedias y al narco

¿Y el futbol femenil?

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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