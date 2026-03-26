Los primeros perros domésticos vienen desde el Paleolítico y se enterraban como a los humanos

Los cazadores prehistóricos ya compartían sus alimentos con los perros y hasta eran acompañados por estos animales en sus viajes

Ali Rodríguez / El Sol de México

El estudio del ADN de los primeros perros domésticos

La evidencia genética más actual de perros domésticos, hallada en un yacimiento mesolítico de Karelia, en Rusia, situaba a los primeros ejemplares hace 10 mil 900 años; sin embargo, los nuevos hallazgos adelantan esa fecha en más de 5 mil años.

Uno de los estudios, liderado por la Universidad Ludwig Maximilian, de Alemania, examinó genomas hallados en Pınarbaşı, Turquía, que datan de hace 15 mil 800 años, y en la cueva de Gough, Reino Unido), de hace aproximadamente 14 mil 300 años.

Los cambios en las fechas se deben a que en el reciente estudio fue utilizada una técnica que permite analizar el ADN nuclear, lo que también permitió al equipo diferenciar que eran perros domésticos y no lobos.

La relación de humanos y perros era estrecha desde el Paleolítico

Además del registro de ADN, que revelan las fechas en que los primeros canes domésticos existieron, ambos estudios encontraron la relación de humanos y perros.

Si bien los hallazgos permiten conocer más de la relación entre humanos y perros, todavía quedan dos preguntas sin resolver: ¿dónde y cuándo ocurrió exactamente la domesticación?