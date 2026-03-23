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Culturalunes, 23 de marzo de 2026

“Los seguidores”, la novela que imagina los recovecos del suicidio colectivo más grande la historia

Su autora, la mexicana Alma Mancilla, considera que a pesar de que vemos horrores la tendencia de la humanidad es repetirlos

Kevin Aragón

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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