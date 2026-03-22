Luis Barragán, el primer arquitecto Latino que ganó el Premio Pritzker es conmemorado en la Casa Rosa

De Guadalajara para el mundo: el natalicio 124 de Barragán se festeja con actividades culturales dentro del edifico de la Casa Arriola, ahora Casa Rosa para exponer obras de la arquitectura modernista

EFE

“Esta casa tenía la vocación desde su esencia de ser promotor cultural a través del abogado José Arriola y nuestra misión es retomar esa esencia que tenía”, dijo Falcón.

Un arquitecto contemporáneo

Para comprender la obra de Barragán, es necesario retroceder a la Guadalajara de principios del siglo XX donde la vida transcurría en contacto con el paisaje rural.

El arquitecto Pablo Vázquez recordó que la infancia de Barragán en el sur de Jalisco fue determinante para que después privilegiara los espacios abiertos y lo mexicano tanto en las formas como en los colores.

“Es una arquitectura muy humana, muy relacionada a nuestras tradiciones y costumbres, pero desde una perspectiva contemporánea”, explicó.

A diferencia de otras casas que fueron demolidas, “el Iteso la restauró y la adaptó como un centro cultural. Fue una suerte que corrió esta casa y sigue estando en buen estado de conservación”, dijo.

“Ha sido un pilar importante en la formación de varias generaciones de arquitectos que vieron a él un gran faro, un gran líder en cuanto a la arquitectura y a su visión (de ella)”, concluyó.