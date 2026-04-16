Luis-Martín Lozano asegura que la Colección Gelman está protegida por la ley

El especialista en arte moderno dice que no debe existir temor de que la colección privada, propiedad de la familia Zambrano, no regrese al país

Kevin Aragón

El experto atribuye a especulaciones y desconocimiento —y no a riesgos reales— la controversia surgida tras el anuncio del convenio de gestión entre los Zambrano y Fundación Banco Santander.

“El único riesgo es que no respetaran la ley, pero se tendría que aplicar dado a las relaciones culturales entre México y España”, dijo el experto al término de la charla.

La colección es privada

El experto, autor del libro “Frida Kahlo. Obra pictórica completa”, aseguró en la entrevista que las especulaciones de las últimas semanas no se han centrado en el problema principal.

“Los nuevos propietarios, con todo su derecho, porque son los dueños de los cuadros, y porque estamos hablando de propiedad privada, por las razones que ellos deciden los van a prestar a este proyecto en España.

“Los cuadros, aunque sean propiedad privada, están controlados por el Estado mexicano en cuanto a su exportación definitiva, pero el Estado no puede decidir qué se hace con los cuadros. Son propiedad privada”, recalcó el especialista.

“No es facultad ni del gobierno ni del INBA, ni de la presidenta Sheinbaum, ni de la secretaría de Cultura, decir ‘esto no se presta’, porque no somos dueños (la nación mexicana) de los cuadros.

“Moralmente es patrimonio cultural de México, pero no es patrimonio de la nación. Entonces, todo el mundo parte de la idea de que los cuadros son nuestros, que Natasha se los dejó al pueblo de México, eso no es cierto”.

El origen de la compra

El especialista señaló que la forma en que la colección haya comprada por la familia Zambrano, no infringe ninguna ley.

“Eso no debería sorprendernos, porque si tú no pagas un préstamo, pues de alguna manera lo tienes que sustentar. Yo me supongo que la familia Zambrano tiene muchos más recursos que lo que valen los cuadros”.

Incluso mencionó que, por ley, las obras pudieron subastare en Nueva York en 2024, a pesar de que varias de las piezas contaban con la declaratoria de Monumento Artístico.

Necesario conocer el testamento

El especialista comentó que es necesario conocer el contenido del testamento de Natasha Gelman, el cual ha estado envuelto en dudas y señalamientos

Luis-Martín Lozano incluso mencionó que se tiene el desconocimiento de cuantas fueron las obras que fueron adquiridas por la familia Zambrano.

La ley funciona, pero debe apuntalarse

Explicó el historiador, que se tiene que valorar la existencia de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que permite tener conocimiento del estado de las piezas y su protección.

Obras fundamentales