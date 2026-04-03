Más allá de Iztapalapa: así se conmemora la Pasión de Cristo en otros lugares de México

Desde París hasta el Estadio Azteca, colectivos, artistas y activistas han convertido el arte urbano, las intervenciones simbólicas y los actos públicos en una forma de crítica contra los costos sociales, ambientales y territoriales que dejan los Mundiales
Por sus muestras físicas de fe, las celebraciones de Semana Santa en Taxco, Guerrero, se encuentran entre las más conocidas del país. Estas muestras de devoción se remontan a finales del siglo XVI y se caracterizan principalmente por la ejecución de dramáticas procesiones en las que imágenes religiosas son acompañadas por cofradías de penitentes encapuchados.
Durante la llamada Semana Mayor estas procesiones representan momentos clave de la Pasión de Cristo. Destaca la Procesión de las Vírgenes en la que fieles de las diferentes capillas pasean a sus vírgenes. También llama la atención la de las Ánimas Benditas del Purgatorio, que es la más concurrida por flagelantes con el rostro cubierto, descalzos y con cadenas acuestas, encruzados que cargan rollos de zarzas en la espalda, así como mujeres encorvadas que rezan con crucifijos y rosarios.
También se lleva a cabo la Procesión de las Tres Caídas que representa sufrimiento y dolor que experimentó Jesús hacia su Calvario; la del Santo Entierro en que se transporta una imagen de Cristo en un ataúd de cristal y la Procesión del silencio, que sume en un gran luto a todo Taxco, para culminar con el Domingo de Resurrección.
Con 232 ediciones la Judea de San Martín de las Flores, Jalisco, se considera como una de las representaciones de la Pasión de Cristo activas más antiguas de todo el país, además de la más multitudinaria de todo el estado de Jalisco, donde es considerado Patrimonio Intangible.
Con alrededor de 150 actores en escena la monumental representación ha llegado a convocar hasta 200 mil asistentes provenientes de diferentes estados de la república y otras partes del mundo. Para la edición de este 2026 contará con trasmisión en vivo a través de redes sociales.
En su cuenta de YouTube cronistas del municipio cuentan que, a pesar de haber sufrido algunas interrupciones, así como intentos de censura por considerarse una interpretación pagana, se mantiene la tradición, con diálogos escritos por los mismos pobladores.
En el Estado de México se realizan varios Viacrucis, entre los más concurridos se encuentran los de Acolman, Ciudad Nezahualcóyotl y Tecámac. Este 2026 en Ciudad Nezahualcóyotl se realizará la versión número 40 de la Parroquia de la Divina Providencia.
En Metepec la procesión de las Tres Caídas se realiza generalmente en las avenidas Estado de México e Ignacio Comonfort, así como Paseo San Isidro. La crucifixión se realiza en el Cerro de los Magueyes. Mientras, en el municipio de Tecámac participan habitantes de 12 pueblos originarios, entre ellos Santa María Ozumbilla y Santo Domingo Ajoloapan.
En San Miguel Allende, Guanajuato, a partir del Lunes Santo se realiza el Prendimiento y Procesión con el Divino Preso, en el templo del Oratorio. Para el Martes Santo se realiza la Misa de la pasión, el Miércoles Santo, la Procesión con la imagen del Señor de la Columna, que pasa calles del barrio de San Juan de Dios.
Para el Jueves Santo, sobresale la Procesión del Templo de San Juan de Dios, mientras que el Viernes Santo se vive la procesión del Santo Encuentro a las 11 de la mañana alrededor de la parroquia de San Miguel Arcángel y ese mismo día al atardecer se realiza el tradicional Santo Entierro, que es la procesión más importante para el pueblo sanmiguelense.