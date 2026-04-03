Más allá de Iztapalapa: así se conmemora la Pasión de Cristo en otros lugares de México

Este Viernes Santo hay procesiones de lacerantes y pasiones que luchan por mantener viva la devoción de los creyentes católicos

Kevin Aragón

A continuación, presentamos algunas conmemoraciones de la Pasión de Cristo más concurridas y significativas en México.

Procesiones de Taxco, Guerrero

San Martín de las Flores, Jalisco

La Pasión en el Estado de México

San Miguel de Allende y el Cerro del Cubilete

El aroma a manzanilla e incienso ameniza los Cantos de Pasión que acompañan las imágenes de los Misterios de Jesús: desde la aprehensión, hasta el Cristo Yaciente al ser bajado de la cruz.

También en Guanajuato, pero en la ciudad de Silao de la Victoria, se celebra un viacrucis vivo que culmina en el Cerro del Cubilete, donde se levanta el monumento a Cristo Rey de la Montaña.