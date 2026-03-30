elsoldemexico
Culturalunes, 30 de marzo de 2026

Más juego, más ciencia y más asombro: Papalote Museo del Niño estrena dos experiencias para descubrir en familia

El éxito de 33 años de alianza entre Grupo Bimbo y Papalote Museo del Niño fue construido alrededor de un mismo propósito: Crear espacios donde niñas, niños y sus familias puedan tocar, jugar y aprender

Staff El Sol de México / Branded

Esta experiencia interactiva invita a las y los visitantes a explorar, jugar y sorprenderse con todo lo que el cuerpo humano hace todos los días. 

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / Nahle pone “de moda” a Veracruz 

image
Javier Oliva

Poder nacional / La Seguridad Nacional en México

Geovanna Bañuelos - ROSAURA ERNESTINA RINCÓN DELGADO
Geovanna Bañuelos

Contra el feminicidio

image
Gabriela Salido

La trampa de lo inmediato

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES