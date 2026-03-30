Más juego, más ciencia y más asombro: Papalote Museo del Niño estrena dos experiencias para descubrir en familia











Ciudad de Mexico , 30 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La nueva versión de una de las salas favoritas del museo, llega para llevar a niñas y niños a un recorrido lleno de juego, sentidos y descubrimientos por el cuerpo humano / Foto: Cortesía Grupo Bimbo

El aprendizaje a través del juego suma nuevas experiencias en el Papalote Museo del Niño, que inauguró dos exhibiciones permanentes: “Interconectados”, una renovada propuesta dedicada al cuerpo humano, y “Wow Lab”, un laboratorio vivo donde la ciencia cobra vida a través de la experimentación y el asombro.

Interconectados, la nueva versión de una de las salas favoritas del museo, llega para llevar a niñas y niños a un recorrido lleno de juego, sentidos y descubrimientos por el cuerpo humano. Desarrollada junto con Grupo Bimbo, esta experiencia invita a explorar cómo se conectan los sistemas, las emociones y todo lo que sucede dentro de nosotros de una forma divertida, interactiva y fácil de entender.

La gran experiencia que combina recursos físicos y digitales para recorrer tres sistemas fundamentales del organismo: el circulatorio, el musculoesquelético y el inmunológico, está diseñada para recibir a 10 visitantes simultáneamente, la sala ofrece cuatro momentos clave: Interconectados, Sonidos de su interior, Radares enigmáticos y Sexto sentido.

Alejandra Cervantes, directora del Papalote Museo del Niño comentó que "con estas aperturas, no solo renovamos nuestras paredes, renovamos nuestro compromiso con una niñez más sana, curiosa y empática” / Foto: Cortesía Grupo Bimbo

“En Papalote, los niños no son el futuro, son el presente. Con estas aperturas, no solo renovamos nuestras paredes, renovamos nuestro compromiso con una niñez más sana, curiosa y empática”, expresó Alejandra Cervantes, directora del Papalote Museo del Niño.

A la par, el museo presentó Wow Lab – Ciencia que sorprende, un nuevo espacio pensado como un laboratorio vivo de experimentación, que renovará sus contenidos cada cuatro meses para ofrecer experiencias distintas y mantener viva la curiosidad de sus visitantes.

La propuesta busca acercar la ciencia a las infancias desde una perspectiva entretenida y accesible / Foto: Cortesía Grupo Bimbo

La propuesta busca acercar la ciencia a las infancias desde una perspectiva entretenida y accesible, demostrando que incluso los fenómenos más sorprendentes tienen una explicación científica. En un contexto donde 75% de la población mexicana declara tener interés en la ciencia y la tecnología, según datos citados por el museo, Wow Lab busca convertir ese interés en descubrimiento.

El recorrido estará guiado por Curiox, un personaje que mezcla la curiosidad de un científico con el asombro de un mago, y que acompaña a niñas y niños en un espacio diseñado para detonar preguntas, fomentar la observación y despertar el pensamiento científico.

En esta primera etapa, la exhibición presenta dos experiencias principales: Electrovarita, enfocada en explicar la fuerza electrostática, y Hechizo embotellado, que introduce conceptos como el movimiento circular y la fuerza centrípeta.