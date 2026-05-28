Matthias Sindelar, El Mozart del futbol, el jugador que retó al nazismo y lo llevó a la muerte
Fue considerado el mejor delantero del continente y su lealtad a su nación lo llevó a rebelarse contra el régimen nazi
Samantha Laurent
¿Quién fue Matthias Sindelar?
El futbolista que se reveló contra el nazismo
Una muerte misteriosa
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