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Culturajueves, 28 de mayo de 2026

Matthias Sindelar, El Mozart del futbol, el jugador que retó al nazismo y lo llevó a la muerte

Fue considerado el mejor delantero del continente y su lealtad a su nación lo llevó a rebelarse contra el régimen nazi

matthias sindelar
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Samantha Laurent

¿Quién fue Matthias Sindelar?

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El futbolista que se reveló contra el nazismo

Una muerte misteriosa

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Samantha Laurent
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