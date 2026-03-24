“La presencia mexicana en esta muestra es importante. Creo que es un poco accidental porque, a veces hay más películas mexicanas, a veces hay menos. También depende de cuándo sean estrenadas.
*No es algo planeado, ni es que digamos que vamos a poner cuatro películas que tengan que ver con México. A veces hay una, otras cuatro. Pero, lo que sí, es que la selección del cine mexicano intenta ser tan rigurosa como la del otro cine”.
Restauraciones clásicas
A este filme le sigue el cortometraje “Now (1695)”, de Santiago Álvarez, un documental sobre la lucha por los derechos civiles de la población negra de Estados Unidos en los años 60.
Tres películas de manufactura mexicana, dos clásicos restaurados del cine cubano y una cinta extranjera con la actuación estelar de Gael García encabezan la 79 Muestra de Cine de laCineteca Nacional, que se proyectará por primera vez en las tres sedes de la institución: Xoco, De las Artes y Chapultepec.
“Creo que es bueno, porque la Cineteca Nacional ya tiene un público que es tradicional, pero que también ha encontrado su lugar en las otras sedes”, dijo en conferencia de prensa el director de difusión y programación de la Cineteca Nacional, Nelson Carro.
En total, esta edición reunirá 14 películas provenientes de distintas latitudes del mundo, además de México y Cuba. También hay filmes de Francia, Alemania, China, Corea del Sur, Islandia, Argentina, Palestina, Noruega, Portugal y España.
La película que inaugurará la muestra es mexicana: “Tus dos muertos, dirigida por Daniel Castro Zimbrón. Es un thriller basado en la novela homónima de Jorge Alberto Gudiño Hernández, que explora la corrupción, la culpa y la fractura moral desde una perspectiva intimista, a través de la historia de un policía deprimido y corrupto, que investiga el secuestro del hijo de un diputado influyente.
Como segunda propuesta mexicana se presenta la película “Cobre”, de Nicolás Pereda, que cuenta la historia de un pueblo minero donde un hombre descubre un cadáver que le cambia la vida. La película se vuelve un retrato lleno de suspenso del drama que viven las familias en contextos de violencia.
Producida por la empresa mexicana Piano y dirigida por la argentina Lucrecia Martel, la tercera entrega con sello mexicano es “Nuestra Tierra”, un filme que cuestiona la validación de las instituciones argentinas, a partir del asesinato de un comunero indígena cometido en 2009, en un contexto de despojo territorial.
Con el protagónico del actor mexicano Gael García se proyectará la película histórica “Magallanes”, de Lav Diaz. Se trata de una visión de la última expedición del explorador portugués Fernando de Magallanes hacia Filipinas.
Al preguntar al programador la razón por la que consideran que en esta ocasión haya una marcada presencia de películas mexicanas, Nelson Carro explicó que se debe, como cada año, a las condiciones de disponibilidad de las películas, así como de su calidad.
El clásico de este año será la película cubana “Memorias del subdesarrollo (1968)” , de Tomás Gutiérrez Alea, basada en la novela homónima. En ella se cuenta la realidad de la isla durante los primeros años del régimen castrista, a través de los ojos de un intelectual burgués.
“Hemos trabajado recientemente con el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), tanto en la presentación de una muestra de cine cubano, como en dos exposiciones de afiches cubanos. Estas películas son del acervo de ellos y no del nuestro. Lo que nos pareció interesante es hacer que esas dos películas, que resultan muy actuales, circulen por todo el país”, explicó Nelson Carro.
La muestra también contempla “Un hogar tras las rejas”, (CHA Jeong-yoon, Corea del Sur, 2025); “El amor que permanece” (Ástin sem eftir er, Hlynur Pálmason, Islandia- Dinamarca-Suecia-Francia, 2025); “Caso 137 “(Dossier 137, Dominik Moll, Francia, 2025)
Igual se proyectará “La chica de Colonia” (Alemania-Polonia-Bélgica, 2025); “Resurrection” (China-Francia, 2025); “Gracias por operar con nuestro banco” (Palestina-Alemania, 2024); “Expulsado del paraíso” (Alemania, 2025); “Tardes de soledad” (España-Francia, 2024) 14. “Amor (Sexo- Sueños)” (Noruega, 2024).
La 79 Muestra Internacional de Cine se llevará a cabo del 26 de marzo al 12 de abril en Cineteca Nacional México (Xoco); del 3 al 23 de abril en Cineteca Nacional de las Artes y en Cineteca Nacional Chapultepec y del 6 al 19 de abril en el Cinematógrafo del Chopo; y en el Centro Cultural Universitario (CCU UNAM) en distintas fechas a lo largo de abril. Posteriormente, la programación también formará parte del Circuito Cineteca, extendiendo su alcance a diversos espacios culturales del país.