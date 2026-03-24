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Culturamartes, 24 de marzo de 2026

Programación y sedes de la 79 Muestra de Cine de la Cineteca Nacional

Esta edición se proyectará en las tres sedes del inmueble: Xoco, De las Artes y Chapultepec; así como en el Cinematógrafo del Chopo y el Centro Cultural Universitario

Kevin Aragón

Tres mexicanas y Gael García

“La presencia mexicana en esta muestra es importante. Creo que es un poco accidental porque, a veces hay más películas mexicanas, a veces hay menos. También depende de cuándo sean estrenadas.

*No es algo planeado, ni es que digamos que vamos a poner cuatro películas que tengan que ver con México. A veces hay una, otras cuatro. Pero, lo que sí, es que la selección del cine mexicano intenta ser tan rigurosa como la del otro cine”.

Restauraciones clásicas

A este filme le sigue el cortometraje “Now (1695)”, de Santiago Álvarez, un documental sobre la lucha por los derechos civiles de la población negra de Estados Unidos en los años 60.

Las otras películas

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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