Miss C Line: el soul que se piensa en clave global

La multiinstrumentista suiza aterriza en México con Mellow Hearts y una formación que cruza el conservatorio clásico con el jazz contemporáneo, el hip-hop y la intuición como método creativo

Guillermo Franco-guevara

Más que una actividad planeada o premeditada, para ella la música es algo completamente natural, como dice en entrevista con El Sol de México:

En su tiempo libre, dice escuchar a Robert Glasper, Erykah Badu, D’Angelo, The Roots y música clásica.

En nuestro país, Miss C Line visitó la Ciudad de México, León, Querétaro, Tijuana y Ensenada. Sobre la experiencia de enfrentarse por primera vez al público mexicano, comenta:

Carolina fue proclamada por Apple Music como Promesa Musical para 2026, entre un grupo gigantesco de nuevos músicos, tal vez por la interesante mezcla de géneros que ha incluido en sus discos.

Sobre su educación en la música clásica, cuenta que todo comenzó porque su mamá era su maestra en el violín y en el cello, además que su papá también era su profesor de música.

Concuerda en el hecho de que quizá su gusto por Bartók y Shostakovich refleja precisamente esa complejidad e intensidad pero al mismo tiempo la gran emoción de su música.

Ante la pregunta de qué disfruta más, el trabajo en el estudio o tocar sobre el escenario, responde:

La artista define sus actuaciones en vivo como “la más maravillosa cosa que puedes sentir, algo intimo pero compartido energéticamente y que convierte un momento en algo espontáneo y poderoso”.

Sobre sus pasatiempos, comparte que le gusta hacerle tatuajes a sus amigos, platicar y conocer más de sus vidas.

Sobre si le gustaría componer el score para una película, comenta: