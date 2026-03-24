Museo de Antropología obtiene el Escudo Azul de la UNESCO: qué significa y por qué importa

Es el primer recinto de la Ciudad de México en recibir la distinción internacional, la cual lo coloca bajo un esquema de protección

Jair Soto / El Sol de México

¿Qué lugares de México tienen Escudo Azul?

Los principales sitios incluyen: Monte Albán, Oaxaca; Paquimé, Chihuahua; Uxmal y sus pueblos Kabah, Labná y Sayil, Yucatán; y Xochicalco, Morelos.

También se suman Calakmul, Campeche; Palenque, Chiapas y Teotihuacán, Estado de México.

¿Qué significa el Escudo Azul?

La también llamada Etiqueta Azul identifica a espacios culturales considerados de alto valor para la humanidad.

En términos prácticos, el Escudo Azul:

Este sistema surgió tras conflictos donde museos y archivos fueron destruidos, lo que llevó a crear un símbolo universal para proteger la memoria cultural.

Reconocimiento histórico para México

Con esta distinción, el Museo Nacional de Antropología se convirtió en el primer recinto de América Latina y el Caribe en recibir este nivel de protección reforzada por parte de la UNESCO.