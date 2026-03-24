elsoldemexico
Culturamartes, 24 de marzo de 2026

Museo de Antropología obtiene el Escudo Azul de la UNESCO: qué significa y por qué importa

Es el primer recinto de la Ciudad de México en recibir la distinción internacional, la cual lo coloca bajo un esquema de protección

Jair Soto / El Sol de México

¿Qué lugares de México tienen Escudo Azul?

Los principales sitios incluyen: Monte Albán, Oaxaca; Paquimé, Chihuahua; Uxmal y sus pueblos Kabah, Labná y Sayil, Yucatán; y Xochicalco, Morelos.

También se suman Calakmul, Campeche; Palenque, Chiapas y Teotihuacán, Estado de México.

¿Qué significa el Escudo Azul?

La también llamada Etiqueta Azul identifica a espacios culturales considerados de alto valor para la humanidad.

En términos prácticos, el Escudo Azul:

Este sistema surgió tras conflictos donde museos y archivos fueron destruidos, lo que llevó a crear un símbolo universal para proteger la memoria cultural.

Reconocimiento histórico para México

Con esta distinción, el Museo Nacional de Antropología se convirtió en el primer recinto de América Latina y el Caribe en recibir este nivel de protección reforzada por parte de la UNESCO.

Ocho años informando sobre la distopía global. Editor de Mundo para El Sol de México, con 15 años de carrera

Jair Soto
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Una Nueva Ley General de Feminicidio

image
Samuel García

El observador / La certidumbre que ofreció Sheinbaum

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Viene más crédito

image
Anáhuac Global

Ormuz: seguridad energética global

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES