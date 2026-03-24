Museo de Antropología obtiene el Escudo Azul de la UNESCO: qué significa y por qué importa
Es el primer recinto de la Ciudad de México en recibir la distinción internacional, la cual lo coloca bajo un esquema de protección
Jair Soto / El Sol de México
¿Qué lugares de México tienen Escudo Azul?
Los principales sitios incluyen: Monte Albán, Oaxaca; Paquimé, Chihuahua; Uxmal y sus pueblos Kabah, Labná y Sayil, Yucatán; y Xochicalco, Morelos.
También se suman Calakmul, Campeche; Palenque, Chiapas y Teotihuacán, Estado de México.
¿Qué significa el Escudo Azul?
La también llamada Etiqueta Azul identifica a espacios culturales considerados de alto valor para la humanidad.
En términos prácticos, el Escudo Azul:
Este sistema surgió tras conflictos donde museos y archivos fueron destruidos, lo que llevó a crear un símbolo universal para proteger la memoria cultural.
Reconocimiento histórico para México
Con esta distinción, el Museo Nacional de Antropología se convirtió en el primer recinto de América Latina y el Caribe en recibir este nivel de protección reforzada por parte de la UNESCO.
Ocho años informando sobre la distopía global. Editor de Mundo para El Sol de México, con 15 años de carrera