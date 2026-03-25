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Culturamiércoles, 25 de marzo de 2026

Museo Jumex transforma emoción del fútbol en arte contemporáneo rumbo al Mundial

La muestra “Fútbol y Arte. Esa misma emoción” reúne obras, archivos históricos y objetos emblemáticos del balompié para ofrecer una mirada crítica y cultural rumbo a la justa mundialista

EFE

"El diseño perfecto del fútbol también puede ser la materia para una identidad que no lo es, de ese imaginario colectivo: poético, incompleto, accidental y bestial", dijo a EFE Santamarina.

Según Santamarina, esas experiencias o "microhistorias" de unión en la cancha y en el estadio son las que han "forjado la identidad más fraternal" de este deporte a nivel global.

También trasciende fronteras, como el deporte mismo, con obras de artistas de países provenientes de Kenia, Sudán, Brasil, Argentina, República Dominicana, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, China, entre otros. EFE

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