Museo Vivo del Muralismo exhibe arte wixárika mundialista de César Menchaca rumbo a 2026

Esculturas monumentales de César Menchaca destacan la identidad indígena y el arte contemporáneo en espacios públicos.

Redacción / El Sol De México

A través del Museo Vivo del Muralismo (MVM), se presenta una exposición de piezas monumentales del artista César Menchaca, reconocido por su labor en la promoción del arte wixárika a nivel internacional.

La exposición forma parte de una estrategia que busca fortalecer el acceso al arte y la cultura en espacios públicos, al tiempo que posiciona el talento de los pueblos originarios como eje de identidad nacional en un contexto global.

Piezas monumentales que narran identidad y modernidad

Estas obras no sólo remiten al espíritu del Mundial 2026, sino que también funcionan como una reivindicación de la cultura de los pueblos originarios, al colocarla en el centro del discurso artístico contemporáneo.

Arte público con conciencia social y ambiental

Además, la muestra se presenta como una apología del arte público, al integrarse en espacios abiertos y accesibles, permitiendo que visitantes nacionales y extranjeros interactúen directamente con las obras sin barreras económicas.

En un contexto globalizado, donde el fútbol será el centro de atención internacional, México apuesta por proyectar al mundo una imagen en la que el arte wixárika, la tradición artesanal y el deporte convergen como símbolos de identidad nacional.