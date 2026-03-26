Museos de CDMX que formarán parte del corredor cultural para el Mundial 2026: fechas y temáticas
De cara a la Copa del Mundo 2026, la capital del país se convertirá en un espacio en el que se mezcle la cultura, el deporte, el conocimiento y la diversión
Samantha Laurent
¿Cuáles serán los museos que formarán parte del programa?
Museo de la Ciudad de México
Estación Zapata de la Línea 3 del Metro
Conducirá al espectador desde el paisaje ritual primigenio del Manatí Veracruz, hasta los retos contemporáneos inherentes al juego de pelota.
Museo Yancuic
Museo Dolores Olmedo
Asimismo, se llevará a cabo la reapertura del Museo Dolores Olmedo, en la alcaldía Xochimilco, en el que los turistas podrán encontrar un gran acervo de obras de Frida Kahlo y Diego Rivera.
Será el 30 de mayo cuando las personas podrán observar las más 148 obras que alberga este recinto, así como disfrutar de los jardines que lo caracterizan y de su arquitectura que remite a la época virreinal.
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)
El Aeropuerto de la Ciudad de México también se unirá a la fiesta mundialista y entre junio y julio estará siendo sede de la exposición “La Ciudad que Nunca Ha Dejado de Jugar” con melodías de los Mundiales de 1970, 1971 (femenil) y 1986.
Así como una muestra fotográfica monumental denominada “La Ciudad de los Mundiales”, con la que se reafirmará que la capital del país está más que lista para recibir a esta justa deportiva.
Centro de las Artes Inmersivas
También tendrá un pabellón multisensorial que celebrará la riqueza cultural de México, a través de siete salas, diferentes espacios gastronómicos y un área de celebración que podrás ver de primera mano a partir del 15 de abril.
Museo Franz Mayer
Museo Jumex
Museo de Memoria y Tolerancia
Paseo de la Reforma
En abril, se instalarán Gigantes del Futbol, diferentes figuras monumentales creadas por cartoneros de Iztapalapa, en museos del Corredor Cultural, en Paseo de la Reforma y otros espacios emblemáticos de la ciudad.
MIDE
“Pasa el Balón” será la exposición que podrán visitar desde el 30 de abril, una muestra binacional junto al Perot Museum de Dallas, que crea experiencias inmersivas, clínicas deportivas e historias que muestran como cada gol también mueve fuera del campo.
Colegio Nacional
Universum
Palacio Iturbide
Desde el 21 de mayo, este lugar se convertirá en un puente entre el pasado y el presente. Estarás rodeado de muros que han visto pasar la historia de la capital y entre los cuales el futbol podrá leerse como una memoria viva.
Conferencia Interamericana de Seguridad Social
Papalote Museo del Niño
Museo Tamayo
Con exposiciones sobre el arte, la memoria y el movimiento, el museo buscará hace llegar a todos otra visión sobre el arte contemporáneo. Podrás vivir esta experiencia desde el 10 de junio.
Museo Kaluz
Tómate un tiempo para detener el tiempo y contemplar los detalles de México, esto a través de un viaje al pasado bajo la mirada de José María Velasco. Contempla tu entorno y quién eres en esta exposición que es permanente.
Museo de Historia Natural
En junio, estarás entre dinosaurios, ecosistemas de otra era y conocerás la historia de nuestro planeta. Una mezcla de ciencia y naturaleza que te dejará con ganas de más.
Redactora web, amante de la literatura, la historia, el K-Pop y los deportes