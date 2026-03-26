Museos de CDMX que formarán parte del corredor cultural para el Mundial 2026: fechas y temáticas

De cara a la Copa del Mundo 2026, la capital del país se convertirá en un espacio en el que se mezcle la cultura, el deporte, el conocimiento y la diversión

Samantha Laurent

¿Cuáles serán los museos que formarán parte del programa?

Museo de la Ciudad de México

Estación Zapata de la Línea 3 del Metro

Conducirá al espectador desde el paisaje ritual primigenio del Manatí Veracruz, hasta los retos contemporáneos inherentes al juego de pelota.

Museo Yancuic

Museo Dolores Olmedo

Asimismo, se llevará a cabo la reapertura del Museo Dolores Olmedo, en la alcaldía Xochimilco, en el que los turistas podrán encontrar un gran acervo de obras de Frida Kahlo y Diego Rivera.

Será el 30 de mayo cuando las personas podrán observar las más 148 obras que alberga este recinto, así como disfrutar de los jardines que lo caracterizan y de su arquitectura que remite a la época virreinal.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

El Aeropuerto de la Ciudad de México también se unirá a la fiesta mundialista y entre junio y julio estará siendo sede de la exposición “La Ciudad que Nunca Ha Dejado de Jugar” con melodías de los Mundiales de 1970, 1971 (femenil) y 1986.

Así como una muestra fotográfica monumental denominada “La Ciudad de los Mundiales”, con la que se reafirmará que la capital del país está más que lista para recibir a esta justa deportiva.

Centro de las Artes Inmersivas

También tendrá un pabellón multisensorial que celebrará la riqueza cultural de México, a través de siete salas, diferentes espacios gastronómicos y un área de celebración que podrás ver de primera mano a partir del 15 de abril.

Museo Franz Mayer

Museo Jumex

Museo de Memoria y Tolerancia

Paseo de la Reforma

En abril, se instalarán Gigantes del Futbol, diferentes figuras monumentales creadas por cartoneros de Iztapalapa, en museos del Corredor Cultural, en Paseo de la Reforma y otros espacios emblemáticos de la ciudad.

MIDE

“Pasa el Balón” será la exposición que podrán visitar desde el 30 de abril, una muestra binacional junto al Perot Museum de Dallas, que crea experiencias inmersivas, clínicas deportivas e historias que muestran como cada gol también mueve fuera del campo.

Colegio Nacional

Universum

Palacio Iturbide

Desde el 21 de mayo, este lugar se convertirá en un puente entre el pasado y el presente. Estarás rodeado de muros que han visto pasar la historia de la capital y entre los cuales el futbol podrá leerse como una memoria viva.

Conferencia Interamericana de Seguridad Social

Papalote Museo del Niño

Museo Tamayo

Con exposiciones sobre el arte, la memoria y el movimiento, el museo buscará hace llegar a todos otra visión sobre el arte contemporáneo. Podrás vivir esta experiencia desde el 10 de junio.

Museo Kaluz

Tómate un tiempo para detener el tiempo y contemplar los detalles de México, esto a través de un viaje al pasado bajo la mirada de José María Velasco. Contempla tu entorno y quién eres en esta exposición que es permanente.

Museo de Historia Natural

En junio, estarás entre dinosaurios, ecosistemas de otra era y conocerás la historia de nuestro planeta. Una mezcla de ciencia y naturaleza que te dejará con ganas de más.