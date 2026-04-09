Permisos del SAT obligan a la Colección Gelman a regresar en 2028

La intención de la familia Zambrano, propietaria del acervo artístico es que las obras se conozcan en todo el mundo; se planea realizar una nueva exposición en el país

Kevin Aragón

Littman es heredero, no solo administrador

Además el informante afirma que la familia Zambrano no tiene intención de vender la colección y comparte la idea de que se mantenga unida.

¿Por qué Santander?

La exposición está dividida en cuatro núcleos, reúne piezas fundacionales de la colección, junto con incorporaciones posteriores, entrelazadas por los lenguajes de la pintura y el cine, con la figura de Frida Kahlo como eje.

“Pero para darle un poco de mérito a todo lo que hizo el INBAL hay que reconocer que está logrando esta exposición sin costo al erario, que está rompiendo récord, el domingo pasado fueron 12 mil 500 personas gratis en un solo día”.

La exposición está dividida en cuatro núcleos, reúne piezas fundacionales de la colección, junto con incorporaciones posteriores, entrelazadas por los lenguajes de la pintura y el cine, con la figura de Frida Kahlo como eje.

“Pero para darle un poco de mérito a todo lo que hizo el INBAL hay que reconocer que está logrando esta exposición sin costo al erario, que está rompiendo récord, el domingo pasado fueron 12 mil 500 personas gratis en un solo día”.