Permisos del SAT obligan a la Colección Gelman a regresar en 2028

Además el informante afirma que la familia Zambrano no tiene intención de vender la colección y comparte la idea de que se mantenga unida.
¿Por qué Santander?
La exposición está dividida en cuatro núcleos, reúne piezas fundacionales de la colección, junto con incorporaciones posteriores, entrelazadas por los lenguajes de la pintura y el cine, con la figura de Frida Kahlo como eje.
“Pero para darle un poco de mérito a todo lo que hizo el INBAL hay que reconocer que está logrando esta exposición sin costo al erario, que está rompiendo récord, el domingo pasado fueron 12 mil 500 personas gratis en un solo día”.
La exposición está dividida en cuatro núcleos, reúne piezas fundacionales de la colección, junto con incorporaciones posteriores, entrelazadas por los lenguajes de la pintura y el cine, con la figura de Frida Kahlo como eje.
“Pero para darle un poco de mérito a todo lo que hizo el INBAL hay que reconocer que está logrando esta exposición sin costo al erario, que está rompiendo récord, el domingo pasado fueron 12 mil 500 personas gratis en un solo día”.
“La intención de la familia Zambrano es que los cuadros se disfruten y se vean en México y el mundo”, dijo a El Sol de México una fuente cercana al convenio de gestión de la Colección Gelman-Santander, firmado por la Fundación Banco Santander, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la familia Zambrano.
A dos meses del anuncio de dicho convenio, en el que se hizo público que 160 obras de la Colección Gelman serán administradas desde España por el Banco Santander, mismo que generó protestas por parte de la comunidad cultural del país, que teme que la colección salga del territorio nacional sin fechas de retorno definidas.
Ante los reclamos, se han registrado un cruce de declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, de funcionarios de la Secretaría de Cultura y posicionamientos oficiales de la Fundación Banco Santander, todos han declarado que las obras, especialmente las que cuentan con declaratoria patrimonial, tendrán un próximo retorno a México en 2028. Información que es corrobora la fuente consultada por este diario.
“Una cosa es el convenio con el INBAL y otra cosa son los permisos que otorga el SAT de exportación temporal, por eso se menciona el retorno (de las obras) en 2028, porque Aduanas da permiso de dos años para que algo no se vuelva exportación definitiva. Así que hay un convenio macro con el INBAL para facilitar la gestión, pero luego están los permisos de exportación que da Aduanas”, dice el entrevistado, quien explica que el convenio firmado con el INBAL y la Fundación Banco Santander está estipulado hasta 2030 y se puede renovar “siempre y cuando lo quieran las tres partes”, explica.
“Se está planeando una exposición en un futuro en México. El convenio con Santander se firmó hace dos meses, por lo que apenas se está haciendo el itinerario de cuándo se va a volver a exponer en México, se está trabajando en ello. Se tienen que ver fechas y museos, no es cosa de un día para otro. La familia Zambrano está contenta de que la colección se siga exponiendo en México, sabe que tiene un interés muy importante por parte del país y lo toma con mucha responsabilidad”, dice la fuente.
Sin mencionar fechas de la adquisición de la colección, el entrevistado afirma que la compra se realizó tras revisar que las piezas de la colección fueran propiedad del coleccionista y curador estadounidense Robert Littman, quien, se sabía había quedado como albacea del acervo tras las muertes de sus primeros dueños y fundadores, los millonarios de origen ruso Jacques y Natasha Gelman, fallecidos en 1986 y 1998, respectivamente.
“Hay que reiterar que la justicia mexicana declaró que Robert Littman era el legítimo legatario (heredero), como está estipulado en el testamento de Natasha Gelman. Y es que se menciona mucho que era el albacea, pero también hay que decir que era el legatario desde 1993. Es un caso juzgado que Robert Littman era el legítimo propietario de la colección. Esto fue hace 17 años”.
La fuente también remarcó que el legado a Littman estaba sujeto a dos condiciones: Que la Colección Gelman debía ser exhibida en un museo o en un centro cultural de naturaleza privada, designada por el señor Littman, a la cual tuviera acceso el público en general; y que la Colección Gelman no pudiera separarse.
“En ningún momento el testamento dice que la Colección Gelman fuera ‘donada’ al pueblo de México. Es más, el propio documento dice que las obras pueden ser exhibidas dentro o fuera de México, de acuerdo al criterio del señor Littman”.
Luego de conversar con “varios grupos”, se determinó que “Santander era el más adecuado para hacer una buena gestión de la colección, dado que tiene personal muy capacitado, muchos recursos y no nada más económicos, sino humanos, para poder darle el cuidado y la difusión que merece esta colección”.
Aunque la fuente señala que la familia Zambrano tuvo contacto con el INBAL desde el principio de la adquisición de la Colección Gelman, asegura que esta institución no habría podido realizar la gestión del acervo por sus altos costos de mantenimiento y de exposición.
Esta imposibilidad del INBAL concuerda con las declaraciones que hizo su directora general Alejandra de la Paz a este diario en la conferencia de prensa tras la inauguración de la exposición Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander en el Museo de Arte Moderno, donde permanecerá en exhibición hasta el próximo 15 de julio.
De las 68 piezas en exhibición, 27 cuentan con declaratoria patrimonial, 10 son de Frida Kahlo. Entre las obras de la pintora mexicana destacan Autorretrato con collar (1933), Autorretrato con monos (1943), y Diego en mi pensamiento (1943), piezas emblemáticas del corpus de autorretratos reunido por la colección.
Otras piezas que se destacan en la muestra es el óleoVendedora de alcatraces (1943), de Diego Rivera; de José Clemente Orozco se exhibe un autorretrato en acuarela, además del gouache Salón México (1940). Se exhiben también obras de Gunther Gerzso, Ángel Zárraga, Carlos Mérida, María Jesús Reyes Ferreira y Lola Álvarez Bravo.