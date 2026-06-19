Persiste inconformidad a pesar de la cancelación de cabaret en la Casa del Poeta Ramón López Velarde
El Comité de defensa en el recinto acusa que autoridades insisten en cambiar la vocación del lugar
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