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Culturaviernes, 19 de junio de 2026

Persiste inconformidad a pesar de la cancelación de cabaret en la Casa del Poeta Ramón López Velarde

El Comité de defensa en el recinto acusa que autoridades insisten en cambiar la vocación del lugar

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Kevin Aragón

CASA DEL POETA (2)

Exigen evitar la división

Kevin Aragon
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