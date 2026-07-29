Personas que viven en la calle escriben libro para acabar con estigmas y prejuicios
Apoyados por la organización “Mi valedor” publican “Situación de calle para principiantes”, para que se entiendan los problemas de las personas sin hogar
Kevin Aragón
Hacen valer su voz Todo empezó con una revista Emigdia Hernández participó en la publicación como ilustradora, asegura que su dibujo representa una escena cotidiana que viven las mujeres que viven en situación de calle. - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Arturo Soto, encargado de la dirección del área social, dirección de comunicación y coordinación de alianzas en 'Mi Valedor' - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Las obras que se observan en 'Mi Valedor' son creaciones de la misma población que participa en los talleres y exposiciones que ha sido parte de la historia de este proyecto. - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México El proyecto se mantienen principalmente de donaciones, pero también busca ser autogestivo, la población que recibe apoyo de este proyecto, realiza sus propias publicaciones para vender en diferentes putnos como en ferias de libro y ferias de arte. - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México El libro es la tercera publicación de “La esquina de Mi Valedor”, el proyecto editorial de esta organización social, que además ha publicado otro tipo de propuestas como fanzines con contenido enfocado en fotografía, collage y literatura creada por personas en situación vulnerable. - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México En 'Mi Valedor' se da ayuda psicológica y psiquiátrica a las personas que se acercan al proyecto, durante su estancia en el lugar también se dan talleres de expresión artística para que la población exprese sus ideas. - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Dentro de las instalaciones de "Mi Valedor" se promueve una vida más sana y equilibrada para la población que asiste, aunque se hace incapié a no juzgar o discriminar a personas que consumen sustancias. - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Emigdia Hernández ha participado en otras publicaciones, junto con el proyecto 'Mi Valedor' publicó un recetario y ahora gana algo de dinero cocinando y realizando labores de limpieza. - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México El libro "Situación de calle para principiantes" se inspiró en la idea de las populares publicaciones e instructivos "for dummies", pero en este caso la publicación abarca cuestionamientos que se podría hacer cualquier persona sobre ¿Por qué alguien vive en la calle? con respuestas de especialistas y población que lo vive en carne propia. - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México La importancia de sentirse reconocido