¿Por qué le decimos paca? El origen y la historia de la ropa de segunda mano en México

Desde Europa, Asia o EU, la paca es no solo un proceso económico, ecológico o cultural, sino que es una forma de resistencia

Jorge Morales

¿Por qué le decimos paca?

Partiendo de ese concepto, podemos trasladarlo a lo que conocemos como la paca, es decir, una bolsa que está llena de ropa y se vacía sobre una mesa larga y se exhibe tal cual, por montones donde debes “escarbar” para encontrar algo que te guste.

En ese sentido, cada bolsa se divide por la calidad de las prendas que lleva, el precio se calcula por el montón total y en términos prácticos, cada pieza tiene un valor de entre nueve o diez pesos, hasta unos 100 pesos, aproximadamente.

¿Cuál es el origen de la paca?

Dicha ropa proviene mayormente de países ricos, en los cuales existe sobreproducción de prendas, por lo que una gran selección llega hasta nuestros tianguis.

En ese sentido, las prendas llegan a pasar por filtros de venta hasta llegar a tus manos en tu mercado ambulante favorito:

O ¿Acaso no has limpiado tu clóset y regalado ropa que ya no usas y todavía sirve a algún señor o señora de tu colonia que se dedica a venderla?