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Culturamartes, 31 de marzo de 2026

Qué hacer el fin de semana en Ciudad de México: Actividades del 1 al 5 de abril

Dale la bienvenida al mes de abril y aprovecha las vacaciones con estas sugerencias culturales de La Guía del Fin de Semana

Arianna Bustos / Aderezo

Remate de libros en Revolución

Una de las oportunidades para ampliar tu biblioteca personal ha llegado, el Gran Remate de Libros. Además ofrece discos y películas también, la experiencia es completa.

¿Qué habrá? Participan decenas de editoriales con ejemplares que cuestan desde 10 pesos. Esta venta tiene el objetivo de salvar a estas publicaciones de ser trituradas. ¡Ayúdales a encontrar casa!

Dentro de los títulos encontrarás opciones  infantiles, de divulgación científica, arte, historia, poesía, literatura universal, cómics y novelas gráficas. Además, enfocados a un estilo de vida saludable.

Festival de la Cartonería

Feria de la nieve en Xochimilco

El imperdible Festival Rayón

Podcast: El Bosque de Chapultepec y el agua

Escucha el podcast de La Guía del Fin de Semana

Editora de Aderezo apasionada por encontrar proyectos y personajes valiosos en la escena gastronómica y cultural

Arianna Bustos Nava
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