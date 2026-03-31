Qué hacer el fin de semana en Ciudad de México: Actividades del 1 al 5 de abril
Dale la bienvenida al mes de abril y aprovecha las vacaciones con estas sugerencias culturales de La Guía del Fin de Semana
Arianna Bustos / Aderezo
Remate de libros en Revolución
Una de las oportunidades para ampliar tu biblioteca personal ha llegado, el Gran Remate de Libros. Además ofrece discos y películas también, la experiencia es completa.
¿Qué habrá? Participan decenas de editoriales con ejemplares que cuestan desde 10 pesos. Esta venta tiene el objetivo de salvar a estas publicaciones de ser trituradas. ¡Ayúdales a encontrar casa!
Dentro de los títulos encontrarás opciones infantiles, de divulgación científica, arte, historia, poesía, literatura universal, cómics y novelas gráficas. Además, enfocados a un estilo de vida saludable.
Festival de la Cartonería
Feria de la nieve en Xochimilco
El imperdible Festival Rayón
Podcast: El Bosque de Chapultepec y el agua
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Editora de Aderezo apasionada por encontrar proyectos y personajes valiosos en la escena gastronómica y cultural