Qué hacer el fin de semana en Ciudad de México: Actividades del 1 al 5 de abril











Ciudad de Mexico , 31 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Participan decenas de editoriales con ejemplares que cuestan desde 10 pesos. / Foto: Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro

Aprovecha las vacaciones de Semana Santa y explorar distintos festivales este fin de semana. Entre las opciones está el Festival Rayón, con mucha ilustración o el de cartonería donde, de paso, puedes quemar un Judas en Sábado de Gloria.

Además, un festival enfocado en el agua, en el Bosque de Chapultepec (hay podcast OEM con ellos y lo escuchas aquí).

También está la tradicional feria de la nieve en Xochimilco y el Gran Remate de Libros, que se complementa con discos y películas en oferta.

Cuándo y dónde

Del 1 al 5 de abril de las 20:00 h en el Monumento a la Revolución.

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Las clases además tienen enfoques divertidos como unas para hacer diademas con cuernitos, diablitos, ajolodiablitos, collares y hasta piñatas / Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro

Sigue las tradiciones de Semana Santa como la de quemar el Judas, pero antes ve a comprarlo a la edición 14 del Festival de la Cartonería de la CDMX.

Decenas de artesanos que forman parte de una colectiva en la que la cartonería es el eje conductor, participaran en esta expo venta, pero además ofrecerán talleres a fin de rescatar, difundir y dar a conocer sobre oficio de la cartonería.

Las clases además tienen enfoques divertidos como unas para hacer diademas con cuernitos, diablitos, ajolodiablitos, collares y hasta piñatas. No exceden los 200 pesos.

Cuándo y dónde

Del 2 al 5 de abril en la alameda de Santa María la Ribera de 11:00 a 20:00 h

Sigue la conversación en redes: @oficial_cartoneroscdmx

Este evento destaca porque se preserva la tradición de elaborar nieves en familia / Foto:Cortesía FB FeriadelaNieveOficial

El toque fresco del tiempo libre lo encontrarás en la tradicional Feria Nacional de la Nieve en Santiago Tulyehualco, la edición 139 para ser exactos. Además, la venta de nieves se complementa con actividades culturales y presentaciones musicales.

Este evento destaca porque se preserva la tradición de elaborar nieves en familia y porque ofrecen sabores poco convencionales, por ejemplo de pulque, de vino tinto, de mole o de víbora, entre otros aventureros.

Cuándo y dónde

Del 28 de marzo al 6 de abril, la explanada de Plaza Quirino Mendoza Cortés

Sigue la conversación en redes: Facebook FeriadelaNieveOficial

Son más de 90 proyectos los que compartirán no solo su arte en lienzos tradicionales sino llevados a otros formatos y materiales: cerámica, bolsos, impresos, stickers y más / Foto: Cortesía Rayón

Si quieres asomarte a lo que está sucediendo respecto a la ilustración en el país, pero muy especialmente en la Ciudad de México, date una vuelta por el Festival Rayón.

¿Quiénes participan? Son más de 90 proyectos los que compartirán no solo su arte en lienzos tradicionales sino llevados a otros formatos y materiales: cerámica, bolsos, impresos, stickers y más.

La experiencia se complementará con charlas, presentaciones, sesiones guiadas de dibujo y zona de comida. Puedes conocer a los participantes en www.rayon.club

Cuándo y dónde

4 y 5 de abril de las 11:00 a las 19:00 h en el Frontón Bucareli. Entrada libre.

Sigue la conversación en redes: @rayon.mx

Bajo el nombre de Aqüifera, este tipo de eventos busca darle visibilidad a temas relacionados con el cuidado del medio ambiente / Foto: Cortesía Festival Chapultepec

Este fin de semana sucederá el festival anual que realiza el Bosque de Chapultepec desde el 2022 y estará enfocado en el agua.

Bajo el nombre de Aqüifera, este tipo de eventos busca darle visibilidad a temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, la flora y la fauna a través de actividades culturales, educativas y recreativas, exposiciones artísticas y del disfrute de las áreas verdes.

Para entender un poco más de lo que explorará enfocado en el agua este año, la sugerencia es escuchar la charla que tuvimos en el podcast de La Guía del Fin de Semana. La invitada es Natasha Uren, directora ejecutiva del Bosque de Chapultepec.

Natasha nos guía por la historia de los lagos, las especies que viven en ellos y hasta por piezas artísticas que toman como inspiración el líquido vital. Además, explica más a detalle lo que se podrá vivir en Aqüifera.. ¡Escucha aquí!