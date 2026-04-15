Qué hacer el fin de semana en Ciudad de México: Actividades del 15 al 19 de abril

Exposición, arte, y vida de Remedios Varo / Foto: Cortesía Museo de Arte Moderno

Arma tu plan y aprovecha el tiempo libre en la Ciudad de México, con esta opciones de La Guía del Fin de Semana. Para esta edición contempla una expo con mucho surrealismo, una fiesta con gráfica y mucha comunidad. También destacan cientos de artesanías en un solo lugar, teatro y el podcast OEM de este espacio, con un episodio enfocado en polinizadores y el jardín botánico de la UNAM, entre otras cosas.

La opción expositiva la encuentras en la nueva exposición del Museo de Arte Moderno que, bajo el nombre de Remedios Varo. Habitantes de lo insólito, reúne casi 100 piezas de la artista surrealista.

Lo que podrás ver son pinturas, dibujos, fotografías, libros y cuadernos de trabajo, todos pertenecientes al Fondo Artístico de Remedios Varo. Hay muchos materiales inéditos, según información oficial del museo.

“Lo que proponemos aquí es explorar con el público las formas, los intereses y los espacios que habitan los entes creados por Remedios Varo, personajes que transmutan por fases de liberación y realidades superiores, más allá de lo impuesto por el mundo ordinario”, comenta Carlos Segoviano, el curador de la muestra.

Cuándo y dónde

Disponible hasta el 5 de julio de martes a domingo, de 10 a 18 h en el Museo de Arte Moderno.

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Reúne casi 100 piezas de la artista surrealista / Foto: Cortesía Museo de Arte Moderno

Gráfica, comunidad y autogestión, esas son algunas de las palabras que están implícitas en la segunda edición del Tianguis Moctezuma, un evento organizado por La Rata Muerta Taller.

¿Qué habrá? El arte independiente toma la calle, mejor dicho, el Parque Mario Bros en la colonia Moctezuma y se convierte en punto de encuentro para artistas, gráfica, talleres y música, actividades en la que toda la comunidad puede participar.

Entre los artistas que podrás ver y a los que les puedes comprar destacan Carlos Juárez, Taller el Diablito, Pop Nasty Fito, Alfredo Arcos, La Jauría taller de grabado, Vicio revista, entre otros.

Cuándo y dónde

18 de abril en el Av. Emilio Carranza, colonia Moctezuma. De las 12:00 a las 18:00 h

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Es la segunda edición del Tianguis Moctezuma, un evento organizado por La Rata Muerta Taller. / Foto: Cortesía Rata Muerta Taller

La opción escénica está en el regreso de una obra de Daniel Veronese, con dirección escénica de Mariana García Franco y Abraham Jurado.

Una puesta en escena que vuelve a México después de 13 años y busca, dicen en su comunicación oficial, “revelar el funcionamiento interno de una familia al borde del colapso emocional, explorando cómo lo cotidiano puede cargarse de tensión hasta volverse insoportable”.

Cuándo y dónde

Del 7 de abril al 30 de mayo. Funciones martes y sábados en La Teatrería.

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Esta puesta en escena vuelve a México después de 13 años / Foto: Cortesía La Teatrería

Para los que aprovechan el tiempo libre para ir de compras, la sugerencia es explorar lo que ofrecerán en la edición 2026 de “Las manos del mundo”.

¿De qué va? Es una expo-venta de productos artesanales provenientes del interior del país, pero también de otras latitudes. En ella podrás tener contacto directo con los creadores de textiles, joyería, cerámica, arte popular, productos decorativos y más.

Por cierto, habrá espacio gastronómico por si quieres recorrer todo con calma sin preocuparte de la hora de comer.

Cuándo y dónde

Del 17 al 19 de abril en el Polyforum de las 12:00 a las 18:00h. Entrada 50 pesos.

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Es una expo-venta de productos artesanales provenientes del interior del país / Foto: Cortesía La Teatrería

Ella comparte más información vital sobre los jardines botánicos y los polinizadores urbanos; además, enfatiza que no somos los dueños de la tierra, somos los últimos organismos que nos hemos desarrollado aquí, los recién llegados y por eso mismo deberíamos valorar más lo que nos rodea.

Cuándo y dónde

Evento por el Día Nacional de los Jardines Botánicos el 18 de abril, pero puedes visitarlos todo el año.

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