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Culturamiércoles, 15 de abril de 2026

Qué hacer el fin de semana en Ciudad de México: Actividades del 15 al 19 de abril

Mitad del mes y muchas opciones para compartir tu tiempo libre entre museos, artesanías, gráfica y un podcast infalible de la OEM

Arianna Bustos / Aderezo

Expo: Remedios Varo, habitantes de lo insólito

Asiste al Tianguis Moctezuma II

Teatro: Mujeres soñaron con caballos

Así que la premisa es que todo sucede en una reunión familiar que nunca llega a empezar. Además, es una muestra de que el teatro interpela sin recurrir a lo espectacular, la convierte en dinámica a través del espacio, luz y la  actuación.

Las manos del mundo, una expo-venta de artesanías

Podcast: Polinizadores y la importancia de un jardín botánico

Escucha La guía del fin de semana, una charla con la bióloga Ivonne Olalde Omaña, técnico académico en el Jardín Botánico de la UNAM.

Escucha el podcast de La Guía del Fin de Semana

Editora de Aderezo apasionada por encontrar proyectos y personajes valiosos en la escena gastronómica y cultural

Arianna Bustos Nava
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Último representante de la Generación de la Ruptura, el artista de 85 años cuenta su historia, que mantiene vigente con exposicioines como “Memoria, cuerpo y metamorfosis”, montada recientemente en el Seminario de Cultura Mexicana, que fundó su abuela, la mezzosoprano Fanny Anitúa junto a otros artistas como Frida Kahlo y Manuel M. Ponce

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